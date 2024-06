FC St. Nikolai siegt in knappem Duell gegen GSV St. Martin - Gaisch mit dem Tagestreffer

Details Montag, 03. Juni 2024 19:53

Der FC St. Nikolai i.S. hat sich in einem knappem Spiel gegen GSV St. Martin/S. mit 1:0 durchgesetzt. In der 25. Runde der Gebietsliga West gelang es der Heimmannschaft, trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten, erst in den letzten Minuten der Partie den entscheidenden Treffer zu erzielen. Damit festigt St. Nikolai seinen 2. Platz in der Tabellen, während St. Martin weiter um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Über 250 Zuschauer wohnten der spannenden Partie bei - es fiel nur ein Tor

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten - aber keine Tore vor dem Kabinengang

Das Spiel begann mit einer aggressiven Haltung des GSV St. Martin, der von Anfang an Druck machte. Es war klar, dass die Gäste gewillt waren, sich nicht kampflos zu ergeben. Der FC St. Nikolai zeigte sich jedoch ebenso kämpferisch und ließ sich nicht einschüchtern.

Frühe Chancen boten sich auf beiden Seiten. In der 8. Minute scheiterte ein gut gesetzter Chipball von St. Martin, der knapp neben das Tor ging. Kurz darauf, in der 11. Minute, hatte Sokulskyj vom FC St. Nikolai eine Großchance, die jedoch von der Linie gekratzt wurde. Beide Teams schenkten sich nichts, und die Zuschauer sahen ein spannendes Hin und Her.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit hatten die Spieler von St. Nikolai mehrfach die Möglichkeit zur Führung. Das Spiel wurde zunehmend umkämpfter und beide Teams schenkten sich nichts. Trotz einiger Aktionen in den Strafräumen blieb es zur Halbzeit bei einem torlosen 0:0.

Der Favorit trifft in der 83. Minute - Gaisch als Torschütze

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Es gab immer wieder kleinere Chancen, doch die Defensiven beider Teams blieben stabil. In der 54. Minute schraubte sich Sokulskyj bei einem Einwurf hoch und köpfte den Ball an die Stange.

Eine Trinkpause in der 70. Minute brachte kurze Erholung, bevor das Spiel wieder Fahrt aufnahm. St. Nikolai hatte einige Möglichkeiten, darunter eine Flanke von Milic in der 71. Minute, die jedoch von Stiegler nicht verwertet wurde.

Die entscheidende Szene folgte schließlich in der 83. Minute: Eine präzise Ecke von Ringl fand den eingewechselten Michael Gaisch, der den Ball per Kopf unhaltbar ins Netz beförderte. Die Führung von 1:0 für den FC St. Nikolai i.S. war geschafft - für St.Martin war die Situation jetzt noch schwieriger.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit und den fünf Minuten Nachspielzeit versuchte St. Martin, den Ausgleich zu erzielen. Doch die Verteidigung von St. Nikolai stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Am Ende blieb es beim knappen 1:0-Sieg für den FC St. Nikolai i.S., der damit seine Ambitionen auf die oberen Tabellenplätze unterstrich. GSV St. Martin hingegen muss weiter um den Verbleib in der Liga kämpfen. Die Gäste treffen am nächsten Samstag auf Stallhofen und können in diesem Spiel alle Abstiegssorgen gegen den 13. der Tabelle beenden.

St. Nikolai spielte eine starke Saison, ist auf dem 2. Platz in der Liga und reist am Samstag zum Tabellenschlusslicht aus Stainz.

Aufstellungen:

FC Erdbewegung Büchsenmeister St. Nikolai/S: Erik Arzensek - Ales Skale, Eugen Zizek (K), Lukas Marko - Jan Kainz, Fabio Rasser, Lukas Bicu, Alexander Kerschbaumer, David Poljanec - Teo Milic, Stefan Sokulskyj

Ersatzspieler: Patrick Kogler, Fabian Stiegler, Michael Gaisch, Lukas Koller, Simon Aldrian, Marvin Lindner

Trainer: Benjamin Heric

St. Martin/S.: Robert Silly - Goran Ivanovic, Tilen Zoric, Elias Waltl, David Madl - Stefan Schmuck (K), Renato Matic, Sebastjan Tuhtar, Franz Moshammer, Markus Saurer, Dominik Steinbauer -

Ersatzspieler: Alexander Schwarz, Christian Kobale, Lukas Kreßl, Max Schauer, Thomas Jasbetz, Sebastian Lojnik

Trainer: Reinhard Pleyer

Bericht Florian Kober

Gebietsliga West: St. Nikolai i.S. : St. Martin - 1:0 (0:0)

83 Michael Gaisch 1:0

