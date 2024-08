Alle Jahre wieder: Der GSV St. Martin will diesmal vorne mitspielen - gelingt das Unterfangen?

Details Donnerstag, 15. August 2024 14:10

Der GSV MS Elektrotechnik St. Martin im Sulmtal hat die vergangenene Horror-Saison abgehakt und blickt nun voller Optimismus in die neue Spielzeit. Am Transfermarkt war St. Martin wie gewohnt sehr aktiv - doch diesmal hat der Klub, rund um Obmann Marco Watz, richtig gute Spieler geholt. Abstiegskampf ist heuer beim Verein aus dem Sulmtal total verpönt - heuer wird ein Platz im vorderen Drittel angepeilt. Wir sprachen mit dem Obmann...

Die Mannschaft beim Teambuilding in Schladming

Interview mit Obmann Marco Watz

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Marco Watz: "Mit der abgelaufenen Saison sind wir überhaupt nicht zufrieden, da wir ganz andere Ziele verfolgt haben."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Marco Watz:: "Die tollen Heimspiele gegen Wettmannstätten und Preding oder auch gegen die ersten Drei der Tabelle."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Marco Watz: "Die Saisonvorbereitung ist grundsätzlich sehr gut gelaufen. Allerdings ist es im Sommer aufgrund der Urlaubszeit usw. immer schwierig. Wir waren ein Wochenende in Schladming zum Teambuilding, das hat der Mannschat sehr gut getan."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Marco Watz: "Wir haben uns auf einigen Positionen verstärkt und einige Spieler haben uns leider verlassen. Doch über das habt ihr dankenswerter Weise bereits berichtet. (Bericht)"

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Marco Watz: "Auch wir sind in Teil des neuen Nachwuchszentrums. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen läuft super. Das NZS leistet bei uns unglaubliche Arbeit. Ein großes Dankeschön hier an alle die diesen Betrieb am Laufen halten. Das ist nicht selbstverständlich."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Marco Watz: "In erster Linien wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Wir wollen auch eine Mannschaft formen, die als Einheit am Platz alles gibt. Es sieht gut aus, dass uns das auch gelungen ist!"

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Marco Watz: "Die Titelfavoriten sind für mich der SC Eibiswald und der SV Heimschuh-Kitzeck. Eine Prognose für den Abstiegskampf abzugeben wird schwierig. Ich glaube jedoch dass es für den SV Edelschrott und auch für den FV St. Andrä eine schwierige Saison werden kann."

by René Dretnik

Fotos: GSV St. Martin/Watz

