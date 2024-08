St. Stefan-Coach Zukanovic: "Wenn wir als Einheit auftreten, können wir gegen jeden Gegner bestehen."

Details Donnerstag, 15. August 2024 16:00

Der SVU St. Stefan ob Stainz ist wieder zurück in der Gebietsliga West. Die Elf von Amar Zukanovic bestach in der vergangenen Saison durch enormen Teamgeist und bot den Fans auch schönen Fußball. Für die kommende Saison wurden einige Spieler neu verpflichtet. Der Trainer hat die Mannschaft für den neuen Wettbewerb gut vorbereitet. Wir unterhielten uns mit ihm über den Verein und die kommenden Ziele.

Der Aufsteiger will auch in der Gebietsliga für Furore sorgen und ansehnlichen Fußball spielen

Interview mit Meistertrainer Amar Zukanovic

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Amar Zukanovic: "Mit der letzten Saison sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir haben unsere Ziele fast zu 100 Prozent erfüllt. Leider mussten wir am vorletzten Spieltag eine Niederlage einstecken. Diese nehme ich natürlich auch auf meine Kappe. Nichtsdestotrotz können wir stolz auf die letzte Saison blicken. Fussball ist aber bekanntlich kurzlebig, deswegen gehört dieser Erfolg auch schon der Vergangenheit an."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Amar Zukanovic: "Einen Höhepunkt rauszugreifen wäre der falsche Ansatz. Natürlich fällt mit dem Meistertitel in Voitsberg auch bekanntlich der Druck weg. Die Meisterfeier im letzten Spiel war natürlich schon top. Die ganze Mannschaft und das ganze rundherum, die Leistung der KM2, war so gesehen das ganze Jahr über ein Highlight."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Amar Zukanovic: "Die Ergebnisse der Testspiele sind für mich relativ nebensächlich. Wichtig ist es geplante Dinge und Vorgaben umzusetzen. Beim Cup-Spiel gegen Wildon haben wir uns schon sehr gut präsentiert. Wie das alles funktioniert sehen wir dann auch beim ersten Meisterschafts-Spiel."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Amar Zukanovic: "Wir haben einen richtigen Abgang mit Jan Orend. Er wird uns natürlich sowohl menschlich als auch fussballerisch sicher abgehen. An dieser Stelle nochmal: Danke Jan für die tolle Zeit! Zwei Spieler nehmen sich eine Auszeit. Wir konnten uns aber auch verstärken. Mit Raphael Flechl und Sebastian Willburg konnten wir zwei tolle Jungs verpflichten. Auch mit Astrit Krasniqi, den ich aus St Josef noch gut kenne, haben wir jemanden, der viele Positionen bekleiden kann. Insgesamt drei tolle Neuzugänge. Dazu kommt mit Felix Knopper, der Fanliebling auch langsam zurück. Einzig auf Malle (Martin Pöschl) werden wir noch etwas warten müssen, aber so wie ich ihn kenne, ist das auch nur eine Frage der Zeit."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Amar Zukanovic: "Wir haben eine tolle Mischung aus erfahrenen und jungen einheimischen Spielern. Natürlich ist es schwierig immer auch alle bei Laune zu halten aber die Qualität im Training ist richtig gut. Die Jungen sind wirklich, und das ist kein Floskel, richtig gut und werden ihren Weg sicher machen. Dazu haben Sie in der KM2 auch genug Spielzeit, was grundsätzlich am Wichtigsten ist. Ich bin jedenfalls von der Qualität der Jungen begeistert."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Amar Zukanovic: "Wir wollen in der Liga ankommen und es an keiner Platzierung festhalten. Wir haben den Anspruch einen ansehnlich Fussball zu spielen und die Jungen auch einen Schritt weiter zu bringen. Wenn wir unsere Leistungen auf den Platz bringen und als Einheit auftreten, können wir sicher auch gegen jeden Gegner bestehen."

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Amar Zukanovic: "Die Liga ist bestimmt sehr ausgeglichen, deshalb tue ich mir mit einer Prognose schwer. Wir werden sowieso auf uns schauen und wer am Ende ganz oben steht, hat es in den meisten Fällen auch verdient"

by René Dretnik

Fotos: SVU St. Stefan/privat

