Preding-Obmann Bernie Langmann: "Wir peilen einen einstelligen Tabellenplatz an!"

Details Donnerstag, 15. August 2024 22:30

Nach dem Schockmoment vor bzw. während der Vorbereitung - Trainer Egon Meixner verließ den Verein völlig überraschend in Richtung Stallhofen - ist man in Preding bei der Trainersuche sofort fündig geworden. Michael Harnik heißt der neue Chef an der Seitenlinie. Mit ihm soll der Predinger Weg - mit dem Einbau junger Talente in die Kampfmannschaft - weiter fortgeschritten werden. Wir trafen Obmann Bernhard Langmann und sprachen mit ihm über die Ziele des Vereins.

Der Nachwuchs steht beim FC Preding im Fokus: Einige Talente haben den Sprung in die KM bereits geschafft.

Interview mit Obmann Bernhard Langmann

LIGAPORTAL: "Wie bist du mit der abgelaufenen Saison zufrieden?"

Bernhard Langmann: "mit der letzten Saison sind wir generell zufrieden, wir konnten recht früh befreit aufspielen, da wir von den ganz hinteren Plätzen entfernt waren. Allerdings ist es gegen Ende der Saison hin leider nicht mehr nach Wunsch gelaufen."

LIGAPORTAL: "Was waren die Höhepunkte?"

Bernhard Langmann: "Wir hatten in fast jedem Spiel gute Momente, konnten auch das Derby gegen St. Nikolai vor vollem Haus trotz einiger Ausfälle lange offen gestalten. Mit dem April waren wir sehr zufrieden - da konnten wir einige Punkte sammeln."

LIGAPORTAL: "Wie ist die Vorbereitung für die neue Saison gelaufen?

Bernhard Langmann: "Zu bzw. vor Trainingsbeginn gab es eine böse "Überraschung" mit dem ehemaligen Trainer Egon Meixner. Wir haben schnell reagiert und mi Michael Harnik einen Trainer gefunden, der mit unser verjüngten Mannschaft - wie wir finden - sehr gut arbeiten kann."

LIGAPORTAL: "Hat es Transfers gegeben?"

Bernhard Langmann: "Ja wir haben unsere slowenischen Legionäre und leider auch einen Jugendspieler abgegeben. Dafür konnten wir uns mit einigen jungen, motivierten Spielern verstärken."

LIGAPORTAL: "Wie schaut es mit dem Nachwuchsbereich aus?"

Bernhard Langmann: "Mit unserem Nachwuchsbereich sind wir sehr zufrieden. Wir haben sehr gute Trainer, die mit immer mehr Kindern ausgezeichnet arbeiten. Im Nachwuchsbereich befinden wir uns schon seit sehr vielen Jahrenin einer Spielgemeinschaft mit dem UFC Wettmannstätten und mittlerweile auch seit einiger Zeit zusätzlich mit FC St. Nikolai bis zur U14, wo wir alle Teams besetzen können und seit heuer erstmals ein eigenes U12-Girls-Team nennen konnten."

LIGAPORTAL: "Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?"

Bernhard Langmann: "Der Fokus liegt heuer absolut auf Weiterentwicklung unserer Talente einzeln und als Team in Gesamten. Mit 40 Punkten bzw. einen einstelligen Tabellenplatz wären wir am Ende der Saison wohl durchaus zufrieden."

LIGAPORTAL: "Wer sind die Titel-Favoriten für die kommende Saison?"

Bernhard Langmann: "Die Liga ist so stark wie schon lange nicht mehr. Einige Teams melden sich an, ganz vorne mitzuspielen. Die Vorbereitungs-Ergebnisse zeigen, dass hier viele Mannschaften vorne angreifen wollen. Was Budget und Kader betrifft sind logische Favoriten natürlich die "üblichen Verdächtigen" wie St. Nikolai, Wettmannstätten und Eibiswald. Allerdings werden aus unserer Sicht noch einige weitere Teams ganz vorne mitmischen wollen. Da würden mir noch mindestens fünf bis sechs andere Teams einfallen, die Potential für die Unterliga haben."

by René Dretnik

Fotos: FC Preding/privat

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.