SC Eibiswald feiert zum Saisonauftakt klaren Heimsieg

Der SC MSG Eibiswald startete beeindruckend in die neue Saison der Gebietsliga West und konnte sich im Heimspiel gegen den FC Ehrenhausen mit einem überzeugenden 4:1-Sieg durchsetzen. Zur Halbzeit führten die Gastgeber knapp, ehe der SC in der zweiten Hälfte das Spiel endgültig entschied. Ehrenhausen hielt zunächst gut mit, musste sich jedoch letztlich der überlegenen Leistung von Eibiswald geschlagen geben.

Frühe Führung für Eibiswald

Die Partie begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Mannschaften in den ersten Minuten. In der 10. Minute hatte Eibiswald die erste Ecke des Spiels. Ein Freistoß in der 16. Minute brachte den SC in eine gute Position, und nur eine Minute später konnte Patrick Robnik nach einer leicht abgefälschten Hereingabe das 1:0 für die Gastgeber erzielen.

In der Folge übernahm Eibiswald mehr Spielanteile, während Ehrenhausen sich auf die Defensive konzentrierte und auf Konterchancen lauerte. In der 30. Minute gelang Ehrenhausen der erste gute Abschluss, doch der Ball verfehlte das Tor. Die Gäste wurden gegen Ende der ersten Hälfte stärker, konnten jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren. Zur Halbzeit stand es somit 1:0 für Eibiswald.

Klug bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach der Pause drängte Ehrenhausen auf den Ausgleich und nutzte einen Fehlpass der Eibiswalder Hintermannschaft in der 51. Minute aus, um durch Djordje Vujicic zum 1:1 zu kommen. Der Ausgleich schien das Spiel kurzzeitig wieder offen zu gestalten. Doch Eibiswald ließ sich nicht lange beirren und spielte weiter mutig nach vorne.

In der 57. Minute brachte Lukas Klug die Gastgeber erneut in Führung, als er zum 2:1 traf. Nur wenige Minuten später, in der 64. Minute, baute Gerhard Gasser die Führung nach einem schönen Pass in die Tiefe weiter aus und erzielte das 3:1. Ehrenhausen wirkte nun zunehmend müde, während Eibiswald die Kontrolle über das Spiel übernahm.

Ein weiteres Tor von Marcel Vindis in der 72. Minute nach einem Konter über die linke Seite setzte den Schlusspunkt zum 4:1. Trotz der Mühen von Ehrenhausen, das Spiel noch einmal spannend zu machen, gelang ihnen kein weiteres Tor. Eibiswald zeigte sich in den Schlussminuten weiterhin stark und spielte die Partie souverän zu Ende.

Gebietsliga West: SC Eibiswald : Ehrenhausen - 4:1 (1:0)

72 Marcel Vindis 4:1

64 Gerhard Gasser 3:1

57 Lukas Klug 2:1

51 Djordje Vujicic 1:1

17 Eigentor durch Klaus Fischer 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Msch1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

