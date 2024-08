Ungefährdeter Auswärtserfolg: GASV Pölfing-Brunn triumphiert über FC Preding mit 3:1

Details Montag, 19. August 2024 21:04

In einem spannenden Auftaktspiel der Gebietsliga West setzte sich GASV Pölfing-Brunn gegen den FC Preding mit 3:1 durch. Die Gäste dominierten über weite Strecken des Spiels und hätten sogar höher gewinnen können. Preding gelang es lediglich durch einen Eigenfehler der Pölfinger, einmal gefährlich zu werden. Letztendlich sicherten sich die Gäste den verdienten ersten Dreier der Saison.

Frühe Führung für Pölfing

Das Spiel begann mit einem frühen Torerfolg für die Gäste. Bereits in der 22. Minute brachte Dominik Puschnigg sein Team in Führung. Nach einem Eckball von Marko Panikvar köpfte er den Ball unhaltbar ins Netz. Die frühe Führung spiegelte die Überlegenheit von GASV Pölfing-Brunn in der Anfangsphase wider, denn bis dahin spielten fast ausschließlich die Gäste.

Preding bemühte sich, ins Spiel zu finden, konnte aber zunächst keine zwingenden Chancen herausspielen. Die Pölfinger hingegen setzten immer wieder gefährliche Akzente. In der 32. Minute rettete ein Predinger Verteidiger in letzter Sekunde nach einem Kopfball von Alen Buksek auf der Linie. Kurz vor der Halbzeitpause hatte Mario Damse noch eine gute Gelegenheit, doch sein Schlenzer verfehlte das Tor knapp.

Dominik Puschnigg traf zum 1:0

Preding kämpft sich zurück, Pölfing kontert effektiv

Nach der Halbzeitpause kam der FC Preding besser ins Spiel. In der 56. Minute gelang ihnen der Ausgleich durch Alexander Strohrigl. Der Stürmer setzte sich im Laufduell durch und traf präzise ins kurze Eck. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn GASV Pölfing-Brunn schlug nur wenige Minuten später zurück. Marko Panikvar nutzte in der 63. Minute eine Kombination über die rechte Seite und schob den Ball gekonnt am Torwart vorbei zum 2:1.

Die Gäste blieben weiterhin gefährlich und hatten mehrere hochkarätige Chancen, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Clavora traf in der 79. Minute nach einer schönen Kombination nur den Querbalken. Preding wirkte zunehmend kraftlos und hatte Mühe, dem Druck standzuhalten. In der 71. Minute machte Shirfan Hussain schließlich alles klar. Nach einem langen Heber über die Abwehr lief er allein aufs Tor zu und lupfte den Ball gekonnt über den herausstürmenden Torhüter zum 3:1-Endstand.

Verdienter erster Dreier in der Saison für Pölfing. es hätte auch 6:1, 7:1 ausgehen können. Preding war nur bei Eigenfehler der Pölfinger gefährlich. Fanta Hunter, Ticker-Reporter

Am Ende war der Sieg für GASV Pölfing-Brunn hochverdient. Die Gäste zeigten eine überzeugende Leistung und hätten durchaus noch höher gewinnen können. Der FC Preding konnte nur selten Akzente setzen und war hauptsächlich durch Fehler der Pölfinger gefährlich. Der Schiedsrichter beendete das Spiel etwas früher als erwartet, was zu leichter Verwirrung auf den Rängen führte. Dennoch bleibt der verdiente Dreier für GASV Pölfing-Brunn, der ihnen einen gelungenen Start in die neue Saison beschert.

Gebietsliga West: Preding : Pölfing-Brunn - 1:3 (0:1)

71 Shirfan Hussain 1:3

63 Marko Panikvar 1:2

56 Alexander Strohrigl 1:1

22 Dominik Puschnigg

0:1

by ReD

Fotos: GASV Pölfing Brunn

