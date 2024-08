Spannendes Unentschieden zwischen St. Nikolai i.S. und Lankowitz

Details Montag, 19. August 2024 22:13

In einem packenden Spiel der ersten Runde der Gebietsliga West trennten sich der FC St. Nikolai i.S. und der FC Lankowitz mit einem 1:1-Unentschieden. Trotz hochsommerlicher Temperaturen in der Peicher Arena zeigten beide Mannschaften einen engagierten Auftritt. Während Lankowitz in der ersten Halbzeit die Führung übernehmen konnte, gelang St. Nikolai i.S. in den Schlussminuten der verdiente Ausgleich.

Erste Halbzeit: Lankowitz nutzt Unkonzentriertheiten

Die Partie begann mit einem offensiven Auftakt der Gäste aus Lankowitz. Bereits in der zweiten Minute erfolgte der Ankick für die Lankowitzer, die von Beginn an Druck ausübten. In der 12. Minute hatte der FC St. Nikolai i.S. die erste gute Gelegenheit, als Fabian Rasser einen gefährlichen Aufsitzer abfeuerte, der vom Torhüter zur Ecke geklärt wurde.

Nach einem weiteren Angriff der Gäste über die rechte Seite in der 17. Minute, bei dem Ales Skale mehrere Gegenspieler im Strafraum aussteigen ließ, blieb der FC St. Nikolai i.S. weiterhin bemüht, das Spielgeschehen an sich zu reißen. Auch in der 20. Minute vergaben die Gastgeber eine vielversprechende Freistoßsituation, als Rasser einen wenig präzisen Chip aus 25-30 Metern über das Tor setzte. Ein weiterer Einwurf in der 30. Minute führte zu einer Kopfballchance für den FC Lankowitz, der jedoch knapp neben das Tor ging.

Doch es waren die Gäste, die in der 34. Minute die Führung übernahmen. Michael Medwed nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr von St. Nikolai i.S. und netzte zum 0:1 ein. Diese Führung war zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, da die Gastgeber einige Unkonzentriertheiten in der Defensive zeigten.

Zweite Halbzeit: Später Ausgleich und Karten für Lankowitz

Die Minuten verstrichen und es schien, als könnten die Gäste aus Lankowitz die knappe Führung über die Zeit retten. Doch in der 88. Minute schlug St. Nikolai i.S. schließlich zu: Nach einem Einwurf köpfte Ales Skale den Ball ins lange Eck und stellte damit den verdienten 1:1-Ausgleich her. Die Freude über den späten Ausgleich war groß, doch das Spiel sollte noch ein Nachspiel haben.

Nur eine Minute nach dem Ausgleichstreffer sah Daniel Movia von Lankowitz die Gelb-Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Damit waren die Gäste in den Schlussminuten gezwungen, in Unterzahl zu agieren. Dies nutzte St. Nikolai i.S., um den Druck weiter zu erhöhen, doch letztendlich blieb es beim 1:1-Endstand.

Ein spannendes und hart umkämpftes Spiel ging somit zu Ende, in dem beide Teams ihre Chancen hatten und das Unentschieden insgesamt als gerechtes Ergebnis betrachtet werden kann. Die Zuschauer in der Peicher Arena sahen eine unterhaltsame Partie mit vielen interessanten Szenen und einer packenden Schlussphase.

Gebietsliga West: St. Nikolai i.S. : Lankowitz - 1:1 (0:1)

88 Ales Skale 1:1

34 Michael Medwed 0:1

by René Dretnik

Foto: Gabriele Trettnak

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.