4:0! SC Eibiswald fertigt Preding ab

Der SC MSG Eibiswald hat in der zweiten Runde der Gebietsliga West einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen den FC Preding eingefahren. Schon früh in der Partie übernahm die Heimmannschaft die Kontrolle und ließ den Gästen kaum Chancen. Mit einer starken Leistung sowohl in der Offensive als auch in der Defensive sicherte sich Eibiswald den verdienten Sieg und bleibt damit weiterhin an der Tabellenspitze.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Von Beginn an zeigte sich der SC Eibiswald entschlossen, das Spiel zu dominieren. Schon in der ersten Minute verzeichneten die Heimischen eine Ecke, und in der sechsten Minute begannen die Versuche in der gegnerischen Hälfte, Früchte zu tragen. Der FC Preding hatte zwar ebenfalls eine frühe Gelegenheit durch eine Ecke in der siebten Minute, doch die Gäste konnten diese Chance nicht nutzen.

In der 13. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Levin Oparenovic brachte Eibiswald mit einem flachen Schuss in die Mitte nach einer gut ausgeführten Aktion in Führung. Der Treffer sorgte für zusätzlichen Aufwind bei der Heimmannschaft, die das Spiel weiter kontrollierte. Trotz einiger guter Möglichkeiten der Gäste, wie zum Beispiel in der neunten Minute, konnte Preding nicht erfolgreich abschließen.

Die Heimmannschaft ließ nicht nach und erhöhte in der 32. Minute durch Michael Schauer auf 2:0. Ein gut gespielter Angriff führte zu diesem Treffer, der die Vorherrschaft von Eibiswald weiter unterstrich. Kurz vor der Halbzeit zeigte Preding zwar mehr Ideen im Spiel, aber es blieb beim Halbzeitstand von 2:0 für Eibiswald.

Eibiswald legt zwei Tore nach

Die zweite Hälfte begann mit einem guten Schuss von Gasser, der jedoch abgeblockt wurde. Die Heimmannschaft blieb spielbestimmend, und in der 53. Minute erzielte Tai Marhold das 3:0 für Eibiswald. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und die Gastgeber konnten entspannt weiterspielen.

Die Gäste versuchten weiterhin, ins Spiel zurückzufinden, aber Eibiswald hielt sie konsequent in Schach. In der 65. Minute machte Patrick Robnik mit dem 4:0 den Deckel drauf. Vorbereitet wurde der Treffer von einer schönen Übersicht von Vindis, die Robnik perfekt nutzte, um den Ball links unten ins Eck zu schießen.

In der Schlussphase des Spiels hatte Eibiswald noch einige Chancen, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben. Ein guter Schuss in der 86. Minute ging knapp über das Tor, und kurz vor dem Abpfiff rettete Preding mit einer großartigen Aktion auf der Linie. Trotz dieser Rettungsaktion konnte Preding nichts am klaren Ergebnis ändern.

Mit diesem deutlichen 4:0-Sieg bleibt der SC Eibiswald weiter an der Tabellenspitze und zeigte eine beeindruckende Leistung. Die Mannschaft dominierte das Spiel von Anfang bis Ende und ließ den Gästen kaum Möglichkeiten, ins Spiel zu finden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Msch1 (650 Bonuspunkte)

Gebietsliga West: SC Eibiswald : Preding - 4:0 (2:0)

65 Patrick Kolar Robnik 4:0

53 Tai Kolar Marhold 3:0

32 Michael Schauer 2:0

13 Levin Oparenovic 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Msch1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.