SV Heimschuh-Kitzeck feiert souveränen 3:0-Auswärtssieg

Details Sonntag, 25. August 2024 20:06

Im Derby der Gebietsliga West zwischen dem FV St. Andrä/Höch und SV Heimschuh-Kitzeck sicherten sich die Gäste einen souveränen 3:0-Auswärtssieg. Schon früh zeichnete sich die Überlegenheit der Gäste ab, die durch ein Traumtor von Philipp Krainer in Führung gingen. Trotz Bemühungen der Gastgeber, konnten sie das Blatt nicht wenden und kassierten in der zweiten Halbzeit zwei weitere Treffer durch Lan Makovec.

Traumtor bringt Gäste früh in Führung

Mit dem Anpfiff begann ein Derby, das die Erwartungen in puncto Intensität und Spannung voll erfüllte. Bereits in der 3. Minute hatte Philipp Krainer die erste Chance, doch es dauerte bis zur 16. Minute, ehe er seine Mannschaft mit einem Traumtor in Führung brachte. Die Vorarbeit leistete Lanzl. Trotz der frühen Führung der Gäste fand FV St. Andrä/Höch schnell ins Spiel, konnte jedoch die Überlegenheit des Gegners nicht vollständig durchbrechen.

Die ersten 30 Minuten zeigten eine klare Überlegenheit des SV Heimschuh-Kitzeck, was sich auch in mehreren guten Chancen widerspiegelte. Puchmanns Chance in der 30. Minute war eine von vielen Gelegenheiten, bei denen der FV Glück hatte, nicht weiter in Rückstand zu geraten. Trotz der Überlegenheit der Gäste konnte St. Andrä/Höch auch einige Akzente setzen, etwa durch Simonitsch, dessen Fernschuss zur Ecke geklärt wurde. Diese brachte allerdings nichts Zählbares ein.

Bis zur Halbzeitpause blieb es beim 0:1, obwohl beide Mannschaften weitere Chancen hatten. Kurz vor der Pause scheiterten sowohl Lanzl per Kopf nach einem Freistoß als auch Krainer knapp. Die verdiente Führung zur Halbzeitpause ging an den SV Heimschuh-Kitzeck.

Makovec schnürt Doppelpack

Nach der Halbzeitpause setzte der SV Heimschuh-Kitzeck seinen Druck fort und erhöhte in der 49. Minute auf 2:0. Lan Makovec war der Torschütze und untermauerte damit die Dominanz seiner Mannschaft. St. Andrä/Höch bemühte sich, wieder ins Spiel zu finden und hatte in der 57. Minute eine Doppelchance durch Blaz Govedic und Miha Kokol, die jedoch ungenutzt blieb.

In den folgenden Minuten drängte der FV zunehmend auf den Anschlusstreffer, konnte jedoch die Chancen nicht verwerten. Besonders bemerkenswert war die Phase um die 65. Minute, in der St. Andrä/Höch klar stärker wurde. Trotzdem blieben die Gäste gefährlich und setztne immer wieder Nadelstiche, wie etwa durch einen guten Freistoß von Krainer in der 79. Minute.

In der Schlussphase wurde die Partie hitziger. Lanzl musste nach einem Ellbogencheck in der 80. Minute das Feld verlassen, doch der Schiedsrichter ahndete diese Aktion nicht. Die Gäste kamen in der 90. Minute durch Makovec zu einem weiteren Treffer, der das Endergebnis von 0:3 besiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (3440 Bonuspunkte)

Gebietsliga West: St. Andrä/Höch : SV Heimschuh-Kitzeck - 0:3 (0:1)

92 Lan Fegus Makovec 0:3

49 Lan Fegus Makovec 0:2

16 Philipp Krainer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.