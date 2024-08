Überraschender Auswärtserfolg: Der UFC Wettmannstätten düpiert den GASV Pölfing-Brunn

Details Montag, 26. August 2024 21:44

In der zweiten Runde der Gebietsliga West empfing der GASV Pölfing-Brunn den UFC Wettmannstätten. In einer intensiven und ereignisreichen Partie konnten sich die Gäste nach einem 1:0-Rückstand mit 3:1 durchsetzen. Das Spiel bot zahlreiche spannende Momente, insbesondere durch die Tore von Alexander Tschiltsch, Timotej Lorber und Emanuel Weleba, die das Spielgeschehen entscheidend prägten.

Wettmannstätten hat einen Lauf und seit dem ersten Vorbereitungsspiel nicht mehr verloren.

Frühe Führung für Pölfing-Brunn

Bereits in der 14. Minute konnte der Gastgeber, GASV Pölfing-Brunn, das erste Tor der Partie erzielen. Alexander Tschiltsch übernahm freistehend am Fünfer-Eck einen langen Ball und versenkte ihn zum 1:0 für die Hausherren. Die Freude über den frühen Treffer war groß, und die Fans hofften auf eine Fortsetzung dieser Leistung.

Doch die Antwort von UFC Wettmannstätten ließ nicht lange auf sich warten. Die Taktik der Gegner - lange Bälle - wurde schnell wieder neutralisert. In der 33. Minute gelang Timotej Lorber der Ausgleich zum 1:1. Ein leicht abgefälschter Freistoß sorgte dafür, dass die Gäste wieder ins Spiel zurückfanden. Dieser Ausgleichstreffer brachte neuen Schwung in die Partie, und beide Teams kämpften energisch um die Führung.

Wettmannstätten dreht das Spiel

Nur wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff, in der 44. Minute, war es erneut UFC Wettmannstätten, die einen Treffer erzielten. Diesmal war Emanuel Weleba der Torschütze, der seine Mannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Er staubte einen Schuss von Tilen Pungarsek, der auf der Linie geblockt wurde, ab. Mit diesem knappen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause, während Pölfing-Brunn sich darauf vorbereitete, in der zweiten Halbzeit zurückzuschlagen.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel hart umkämpft, und beide Teams suchten nach Möglichkeiten, weitere Tore zu erzielen. Pölfing-Brunn versuchte, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr von Wettmannstätten stand solide und ließ keine großen Chancen zu - die Gäste standen hinten sehr kompakt und verlagerte das Spiel aufs Kontern.

Marcel Kraxner hätte in der 60. Minute - nach einem Konter - den Sack zumachen können, er vertändelte aber die Möglichkeit, denn der Pölfing-Keeper Manuel Puschnigg parierte seinen Schuss.

Emanuel Weleba freute sich über seinen Treffer gegen seinen Ex-Klub

In der Schlussphase des Spiels zeigte sich dann die Entschlossenheit von UFC Wettmannstätten. In der 90. Minute war es erneut Lorber, der nach einem Bilderbuchkonter, mit seinem zweiten Tor des Tages den Endstand von 3:1 für die Gäste besiegelte. Dieser Treffer nahm den Gastgebern die letzten Hoffnungen auf einen Punktgewinn.

Die Partie endete nach 99 Minuten Spielzeit mit einem verdienten Sieg für UFC Wettmannstätten, die sich mit einer starken Leistung durchsetzten und wichtige Punkte in der Tabelle der Gebietsliga West (STMK) sammelten.

Für GASV Pölfing-Brunn bleibt die Erkenntnis, dass trotz einer guten Anfangsphase und der frühen Führung letztlich die Effizienz und Durchschlagskraft von UFC Wettmannstätten den Unterschied ausmachten. Das Team von Pölfing-Brunn wird nun die nächsten Spiele nutzen müssen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden und wertvolle Punkte zu sammeln.

Stimme zum Spiel:

René Poier, Trainer Wettmannstätten:

"Zu Beginn war das Spiel auf Seiten Gegner, da hatten wir ein wenig Glück. Mit Fortdauer der Partie haben wir uns reingekämpft und am Ende absolut verdient gewonnen. Großes Lob an die Mannschaft, wir haben nunmehr seit dem ersten Vorbereitungsspiel keine Partie mehr verloren. Wir haben einen Lauf, den wollen wir natürlich fortsetzen."

Gebietsliga West: Pölfing-Brunn : Wettmannstätten - 1:3 (1:2)

98 Timotej Lorber 1:3

44 Emanuel Weleba 1:2

33 Timotej Lorber 1:1

14 Alexander Tschiltsch 1:0

by René Dretnik

Foto: Jauk (Galerie)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.