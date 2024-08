FC St. Nikolai i.S. feiert gegen Allerheiligen II knappen Sieg

In einem Spiel der Gebietsliga West konnte der FC St. Nikolai i.S. einen knappen 3:2-Sieg gegen den USV Allerheiligen/W. II einfahren. Die Begegnung bot zahlreiche packende Momente und aufregende Torraumszenen, die die Zuschauer in der PEICHER Arena in Atem hielten. Nach einem frühen Rückstand bewiesen die Gastgeber Kampfgeist und drehten die Partie zu ihren Gunsten.

Hausherren mit knapper Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag. Bereits in der 7. Minute gelang Allerheiligen durch Jakob Obenaus der Führungstreffer. Ein präziser Kopfball brachte die Gäste mit 1:0 in Front. Doch die Antwort des FC St. Nikolai ließ nicht lange auf sich warten. Nur zwei Minuten später sorgte Teo Milic mit einem schnellen Ausgleichstreffer für den 1:1-Gleichstand und brachte die Hausherren zurück ins Spiel.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit blieb die Partie hart umkämpft. In der 20. Minute hatte Schauer eine gute Chance, doch der Torhüter von St. Nikolai konnte stark parieren. Auch in der 27. Minute zeigte der Keeper der Gastgeber eine Weltklasse-Parade und verhinderte so einen möglichen Führungstreffer der Gäste. Kurz darauf jubelte der FC bereits über das vermeintliche 2:1, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

In der 39. Minute wurde Allerheiligen ein klarer Elfmeter verweigert, als der Schiedsrichter auf Schwalbe entschied. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann erneut der FC St. Nikolai, der durch eine schöne Kombination von Poljanec und Sokulskyj zum 2:1 einnetzte. Mit dieser knappen Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeit.

Sokulskyj trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit startete ähnlich dynamisch wie die erste. In der 60. Minute konnte der FC seinen Vorsprung weiter ausbauen. Ein Torwartfehler ermöglichte es Sokulskyj, das 3:1 zu erzielen. Die Gäste aus Allerheiligen gaben jedoch nicht auf und kämpften weiter. In der 86. Minute gelang Carrillo der Anschlusstreffer zum 3:2. Er verwandelte eiskalt und brachte sein Team wieder zurück ins Spiel. Die Schlussphase wurde somit noch einmal richtig spannend.

Trotz aller Bemühungen von Allerheiligen blieb es jedoch beim 3:2 für den FC St. Nikolai i.S.. Der Schlusspfiff ertönte nach 93 Minuten, und die Gastgeber durften ihren ersten Sieg der Saison feiern, während Allerheiligen weiterhin auf den ersten Punkt wartet. Dies war ein verdienter Erfolg für den FC, der sich durch eine starke Mannschaftsleistung auszeichnete.

