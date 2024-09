SV Heimschuh-Kitzeck feiert gegen Lankowitz souveränen 3:0-Sieg

In der dritten Runde der Gebietsliga West trafen der SV Heimschuh-Kitzeck und der FC Lankowitz aufeinander. Bei hochsommerlichen Temperaturen entwickelte sich ein spannendes Spiel, das am Ende mit einem deutlichen 3:0-Sieg für die Gastgeber endete. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigte der SV eine starke Leistung und verdiente sich den Sieg.

Braunstein bringt Hausherren in Front

Das Spiel begann zerfahren, mit wenigen zusammenhängenden Aktionen in den ersten Minuten. Bereits in der 10. Minute setzte der FC ein erstes Ausrufezeichen, als der Ball an die Latte klatschte. Kurz darauf zeigte auch der SV Heimschuh-Kitzeck Gefahr: Ein Freistoß von Krainer prallte an die Stange.

Nach einer weiteren zerfahrenen Phase, in der beide Teams umständlich agierten, gelang dem SV Heimschuh-Kitzeck in der 30. Minute die Führung. Braunstein, der später noch einmal glänzen sollte, erzielte das 1:0 für die Gastgeber nach einer guten Aktion. Die ersten 45 Minuten endeten mit dieser knappen Führung, die durchaus verdient war.

Snofl setzt Schlusspunkt

In der zweiten Halbzeit zeigte der SV Heimschuh-Kitzeck eine entschlossenere Leistung. Bereits in der 49. Minute hatte Lanzl die nächste Topchance, die der Torwart von Lankowitz jedoch gut parierte. Das Spiel wurde nun intensiver und beide Teams erspielten sich Halbchancen. Dennoch waren es die Gastgeber, die in der 67. Minute erneut zuschlugen. Braunstein erzielte nach einem tollen Solo das 2:0, was dem SV weiter Auftrieb gab.

Die Gastgeber kontrollierten fortan das Spielgeschehen und ließen Lankowitz kaum noch zur Entfaltung kommen. In der 88. Minute wurde die famose Leistung von Tertinek hervorgehoben. Trotz aller Bemühungen der Gäste, die niemals aufgaben, gelang ihnen kein Torerfolg. Schließlich setzte der SV in der 90. Minute den Schlusspunkt: Lanzl servierte den Ball perfekt für Rok Snofl, der den 3:0-Endstand markierte.

Mit diesem souveränen Heimsieg konnte der SV Heimschuh-Kitzeck den ersten Heimsieg der Saison einfahren und sich in der Tabelle nach oben arbeiten. Die Partie endete nach 93 Minuten mit einem verdienten 3:0-Erfolg für den SV Heimschuh-Kitzeck. Besonders Braunstein und Snofl glänzten bei den Gastgebern und trugen maßgeblich zum Sieg bei. Die Gäste aus Lankowitz hatten trotz einiger guter Momente am Ende das Nachsehen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (3490 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.