Serie geht weiter: Grenzland dreht die Partie und besiegt FV St. Andrä/Höch in einem 5:2-Torfestival

Details Montag, 02. September 2024 17:55

Der USV Grenzland hat ein spannendes Spiel gegen den FV St. Andrä/Höch mit 5:2 gewonnen. Trotz eines 0:2 Rückstands zeigten die Gastgeber in der zweiten Hälfte eine beeindruckende Leistung und drehten das Spiel. Die Partie in der Gebietsliga West bot zahlreiche Höhepunkte und hielt die 70 Zuschauer bis zur letzten Minute in Atem.

Frühe Führung für die Gäste

In den ersten Minuten des Spiels tasteten sich beide Mannschaften zunächst vorsichtig ab. Erst in der 13. Minute gab es die erste nennenswerte Chance, die jedoch von Phillip Jartschitsch vergeben wurde. Kurz darauf, in der 23. Minute, erhielt Grenzland einen Elfmeter. Peter Kogelnik etnschied sich für die rechte Ecke - Pech für den Schützen - auch der Torhüter der Gäste Narsej Anzel sprang in diese und parierte den Strafstoß.

In der 35. Minute gelang es schließlich Johannes Haring, die Gäste in Führung zu bringen. Nach einem Abpraller nutzte er die Gelegenheit und erzielte das 0:1. Bis zur Halbzeit blieb es spannend, aber keine der beiden Mannschaften konnte weitere Tore erzielen. Mit einem knappen 0:1-Rückstand ging es für die Teams in die Kabinen.

Aufholjagd und Torfestival in der zweiten Halbzeit

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, glich Edi Petek in der 46. Minute für USV Grenzland aus. Er nutzte eine hervorragend herausgespielte Chance und traf ins untere linke Eck. Nur wenige Minuten später, in der 54. Minute, drehte Aleksandar Radic das Spiel zugunsten der Gastgeber und erzielte das 2:1.

Doch die Gastgeber ruhten sich nicht auf ihrer Führung aus. Peter Kogelnik machte seinen verschossenen Elfmeter aus der ersten Hälfte vergessen und erzielte in der 63. Minute mit einem kraftvollen Freistoß das 3:1. Die Auswärtigen gaben jedoch nicht auf und kamen in der 74. Minute durch Pascal Werdnig zum 3:2-Anschlusstreffer.

In der Schlussphase des Spiels wurde es noch einmal hochdramatisch. Tomaz Modic stellte in der 86. Minute mit einem Traumtor aus knapp 20 Metern den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Schließlich setzte Maid Music in der 89. Minute den Schlusspunkt. Nach einem Abpraller verwandelte er zum 5:2-Endstand.

Der Schlusspfiff ertönte nach 91 Minuten, und der USV Grenzland konnte sich über einen verdienten Sieg freuen. Die Gastgeber zeigten insbesondere in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und belohnten sich mit drei wichtigen Punkten in der Gebietsliga West (STMK). Das Team von Dejan Planisic bleibt weiterhin ungeschlagen, während die Truppe von Gottfried Sundl noch weiterhin ohne Punkte dasteht.

Stimme zum Spiel:

Werner Veronig, Präsident Grenzland:

"Derzeit läuft es zufriedenstellend, einzig die Chancenauswertung lässt zu wünschen übrig. Ich hoffe, dass es so weitergeht, dass wir unser Ziel einer Top-3-Platzierung erreichen können."

Gebietsliga West: USV Grenzland : St. Andrä/Höch - 5:2 (0:1)

89 Maid Music 5:2

86 Tomaz Modic 4:2

74 Pascal Werdnig 3:2

63 Peter Kogelnik 3:1

54 Aleksandar Radic 2:1

46 Edi Petek 1:1

35 Johannes Haring 0:1

by ReD

Foto: USV Grenzland

