Sieg in der Fremde: Dominanter GASV Pölfing-Brunn deklassiert den Aufsteiger USV Edelschrott mit 4:1

GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn hat in der dritten Runde der Gebietsliga West einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen USV Raiffeisenbank Edelschrott errungen. Die Gäste zeigten eine herausragende Leistung und lagen bereits zur Halbzeit mit 3:0 in Führung. Trotz einer leichten Steigerung in der zweiten Hälfte konnte Edelschrott die Überlegenheit von Pölfing-Brunn nicht gefährden.

Blitzstart von Pölfing-Brunn

Das Spiel begann mit einem schnellen und dominanten Auftreten der Gäste. Bereits in der 7. Minute verzeichnete Pölfing-Brunn die erste gefährliche Chance, als Moritz Pickl nach einer schönen Kombination über Alexander Tschiltsch und Marko Panikvar den Ball knapp am langen Eck vorbeischoss. Diese frühe Druckphase zahlte sich nur wenige Minuten später aus.

In der 13. Minute brachte ein Freistoß von Halblinks, ausgeführt von Tschiltsch, die Führung für Pölfing-Brunn. Alen Buksek erreichte den Ball am langen Eck und Dominik Puschnigg staubte zur 1:0-Führung ab. Nur drei Minuten später erhöhte Buksek nach einem Eckball von Mario Damse mit einem präzisen Kopfball auf 2:0. Der frühe Doppelschlag setzte USV Edelschrott erheblich unter Druck.

Pölfing-Brunn dominierte weiterhin das Spielgeschehen und hatte zahlreiche Chancen, die Führung weiter auszubauen. In der 27. Minute traf Shiro Hussain nur den Pfosten, und kurz darauf verfehlte Buksek bei einem weiteren Eckball knapp das Tor. Edelschrott konnte in dieser Phase nur selten für Entlastung sorgen. Eine der wenigen Chancen der Hausherren wurde vom starken Torhüter Manuel Puschnigg über die Latte gelenkt.

In der 38. Minute gelang es Pölfing-Brunn schließlich, die Führung auf 3:0 auszubauen. Nach einer schönen Kombination durch die Mitte lief Panikvar alleine auf das Tor zu und schloss flach ins lange Eck ab. Edelschrott hatte bis zur Halbzeit nur eine nennenswerte Chance, die der Pölfinger-Schlussmann, jedoch hervorragend parierte. So ging es mit einem komfortablen 3:0 für die Gäste in die Pause.

Mehr als ein Ehrentreffer war für Edelschrott nicht drin

Die zweite Halbzeit begann mit einer besseren Leistung von USV Edelschrott. In der 54. Minute konnte Ognjen Vukovic nach einem Eckball zum 1:3 verkürzen - die Gäste reklamierten zwar Abseits - der Treffer zählte aber dennoch. Dies gab den Hausherren zumindest etwas Auftrieb, und sie versuchten nun, weiter Druck zu machen.

Dennoch blieben die Gäste aus Pölfing-Brunn gefährlich. In der 65. Minute stellte Buksek den alten Drei-Tore-Vorsprung wieder her. Nach einem Freistoß ließ der Torhüter Bernhard Sorger den Ball abprallen, und Buksek verwandelte den Nachschuss sicher zum 4:1. Dies war bereits Bukseks zweiter Treffer des Tages.

In der Schlussphase hatte Pölfing-Brunn noch mehrere Möglichkeiten, das Ergebnis weiter zu erhöhen. In der 76. Minute hatte Edelschrott eine Chance, nachdem Pölfing den Ball nicht klären konnte. Doch die Gäste blieben weiterhin gefährlich und hatten in der 81. Minute Pech, als Panikvar aus 30 Metern die Querlatte traf - sie zittert übrigens heute noch.

Am Ende blieb es beim verdienten 4:1-Sieg für GASV Fortuna Federn Pölfing Brunn. Die Gäste zeigten eine souveräne Leistung und sicherten sich somit drei wichtige Punkte. USV Raiffeisenbank Edelschrott konnte trotz eines Ehrentreffers den klaren Rückstand nicht mehr aufholen und musste sich den spielerisch und taktisch überlegenen Gästen geschlagen geben.

Stimme zum Spiel:

Martin Teißl, Obmann Pölfing-Brunn:

"Wir waren von Anfang an topmotiviert, aber auch sehr nervös. Gottseidank sind uns schnelle Tore gelungen. Nach der Pause haben wir leider den Anschlusstreffer bekommen. Mit dem 1:4 haben wir dann aber alles klar gemacht. Das Ergebnis geht in Ordnung, hätte aber höher ausfallen können!"

Gebietsliga West: Edelschrott : Pölfing-Brunn - 1:4 (0:3)

65 Alen Buksek 1:4

54 Ognjen Vukovic 1:3

38 Marko Panikvar 0:3

16 Alen Buksek 0:2

13 Dominik Puschnigg 0:1

