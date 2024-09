Brisantes Kellerduell: Preding vergibt Elfmeter und verhilft dem FC Ehrenhausen zum ersten Saisonsieg

Details Montag, 02. September 2024 18:51

Die Begegnung zwischen dem FC Erhart Preding und dem FC Holcim PHP Management Ehrenhausen war für beide Mannschaften ein Gradmesser, denn beide Teams hatten bis dato noch keinen Punkt geholt. Die Partie endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste. In einer Partie, die von Toren und Wendungen geprägt war, gelang es dem FC Ehrenhausen, in den letzten Minuten das entscheidende Tor zu erzielen und sich den Sieg zu sichern. Ein Sieg, gleichbedeutend mit dem ersten Dreier für die Pressnitz-Elf, wogegen die Harnik-Truppe nach drei Runden immer noch ohne Punkt da steht.

Doris Kelenc (hier noch im Dress der Gallier) sorgte mit seinem Treffer für die Entscheidung

Frühe Tore und Ausgleich

Zu Anfang roch es nach einem Sieg für die Heimischen. Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Alexander Strohrigl den FC Preding bereits in der 10. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung brachte. Die Gastgeber zeigten sich von Beginn an entschlossen und belohnten sich früh mit dem ersten Treffer des Spiels. Doch der FC Ehrenhausen ließ sich nicht lange bitten und schlug nur acht Minuten später zurück. Djordje Vujicic sorgte für den Ausgleich, als er eine Unsicherheit in der Abwehr des FC Preding ausnutzte und den Ball zum 1:1 ins Netz schob.

Die Gäste aus Ehrenhausen blieben weiter am Drücker und konnten in der 31. Minute erneut jubeln. Wieder war es Vujicic, der nach einem Aufbaufehler des Gegners eiskalt zuschlug und seinen zweiten Treffer des Abends erzielte. Das 1:2 war ein bitterer Rückschlag für den FC Preding, doch die Mannschaft zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Nur sechs Minuten später war es Manuel Jagersbacher, der für den erneuten Ausgleich sorgte. Mit einem satten Schuss ließ er dem Torwart des FC Ehrenhausen keine Chance und markierte das 2:2.

Entscheidung in letzter Minute

Nach einer packenden ersten Halbzeit gingen beide Mannschaften mit einem Unentschieden in die Pause. In der zweiten Hälfte blieb das Spiel weiterhin offen und hart umkämpft. In der 75. Minute kam es zu einer spielentscheidenden Szene im Strafraum der Gäste - Schiedsrichter Kurt Duschek pfiff sofort Elfmeter. Der zuvor eingewechselte Ivica Grgic zielte jedoch zu hoch und der Ball segelte über das Tor – eine verpasste Gelegenheit, um erneut in Führung zu gehen.

Als sich das Spiel dem Ende näherte und bereits fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden, schien alles auf ein Unentschieden hinauszulaufen. Doch in der 89. Minute gelang dem FC Ehrenhausen der entscheidende Treffer. Doris Kelenc nutzte die Gelegenheit und schoss den Ball zum 2:3 ins Tor, was den Gästen den Sieg sicherte. Mit diesem Treffer in letzter Minute besiegelte Kelenc den Triumph seiner Mannschaft.

Die letzten Minuten des Spiels verliefen ohne weitere nennenswerte Ereignisse und so endete die Partie nach 90 spannenden Minuten mit einem 2:3 zugunsten des FC Ehrenhausen. Es war ein mitreißendes Duell, das den Zuschauern viele packende Momente bot und letztlich einen verdienten Sieger fand.

Stimme zum Spiel:

Bernd Pressnitz, Trainer Ehrenhausen:

"Von den Chancen her war es ein verdienter Sieg, am Ende aber auch glücklich, weil die Gegner einen Elfmeter verschossen. Wir werden diesen Erfolg jetzt zum nächsten Gegner St. Andrä mitnehmen, denn dort wollen wir auch wieder voll punkten."

Gebietsliga West: Preding : Ehrenhausen - 2:3 (2:2)

89 Doris Kelenc 2:3

37 Manuel Jagersbacher 2:2

31 Djordje Vujicic 1:2

18 Djordje Vujicic 1:1

10 Alexander Strohrigl 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

