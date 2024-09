Nach 0:3 Sieg bei St. Stefan: Kommt der GSV St. Martin/S. jetzt endlich in die Spur? iegt deutlich gegen SVU St. Stefan/St.

Details Montag, 02. September 2024 19:02

In einem einseitigen Spiel in der Gebietsliga West setzte sich GSV St. Martin/S. souverän mit 3:0 gegen SVU St. Stefan/St. durch. Bereits in der ersten Halbzeit legten die Gäste den Grundstein für ihren Erfolg und ließen den Hausherren keine Chance. Trotz einiger Versuche konnte SVU St. Stefan/St. keine nennenswerten Akzente setzen, während Darijo Dragosavac mit einem Hattrick für GSV St. Martin/S. glänzte.

Lupenreiner Hattrick von Darijo Dragosavac (hier noch im Dress seines Ex-Klubs)

Bereits nach wenigen Minuten zeigte sich die Überlegenheit von GSV St. Martin/S., als Darijo Dragosavac in der 4. Minute das erste Tor der Partie erzielte. Ein schneller Angriff über die linke Seite brachte die Gäste in Führung, und St. Stefan/St. fand keine Mittel, um diesen frühen Rückstand auszugleichen. Kurz zuvor hatte GSV St. Martin/S. bereits eine Großchance vergeben, als ein Spieler allein vor dem Tor das Leder über die Latte jagte.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und nutzten die Unsicherheiten in der Abwehr von St. Stefan/St. eiskalt aus. In der 34. Minute war es erneut Dragosavac, der nach einem seltenen Fehlpass der Heimischen zum 2:0 einnetzte. Kurz darauf, in der 38. Minute, stellte Dragosavac mit seinem dritten Treffer, einem Konter wie aus dem Lehrbuch, auf 3:0 für GSV St. Martin/S. Die Heimelf war in dieser Phase des Spiels völlig überfordert und konnte sich kaum aus der eigenen Hälfte befreien.

SVU St. Stefan/St. kam gegen Ende der ersten Halbzeit besser ins Spiel und erspielte sich einige kleinere Halbchancen. Dennoch blieb es beim 0:3 zur Halbzeit, da die Offensive der Hausherren zu harmlos war, um den gut organisierten Defensivverbund von GSV St. Martin/S. ernsthaft zu gefährden.

Verwaltetes Spiel und ungenutzte Chancen

In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild kaum. GSV St. Martin/S. verwaltete die Führung geschickt und ließ SVU St. Stefan/St. kaum zur Entfaltung kommen. Die Gäste waren weiterhin die aktivere Mannschaft, wie in der 53. Minute deutlich wurde. St. Stefan/St. zeigte sich vor allem durch Ballverluste und ungenaue Pässe als wenig konkurrenzfähig. Auch eine Großchance in der 76. Minute konnte die Heimmannschaft nicht nutzen, als der Torhüter von GSV St. Martin/S. mit einer Glanzparade einen Treffer verhinderte.

In der Schlussphase des Spiels plätscherte die Partie vor sich hin, ohne dass es zu weiteren Highlights kam. St. Martin/S. hätte in der 86. Minute sogar noch auf 4:0 erhöhen können, vergab jedoch eine hundertprozentige Chance. Die Hausherren machten sich durch Fehlpässe und ungenaues Spiel das Leben schwer, während die Gäste ihre komfortable Führung über die Zeit brachten.

In der Nachspielzeit schwächten sich die Gäste dann doch noch selbst, als Patrick Nebel nach einem unnötigen Foulspiel die Gelb-Rote Karte sah. Doch auch diese Überzahl konnte SVU St. Stefan/St. nicht nutzen, um das Ergebnis noch zu verbessern. Der Freistoß nach dem Foul brachte nichts ein, und ein Nachschuss wurde auf der Linie geklärt.

Nach 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab, und GSV St. Martin/S. durfte sich über einen verdienten 3:0-Auswärtssieg freuen. Die Heimelf von SVU St. Stefan/St. hatte an diesem Abend wenig entgegenzusetzen und musste die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Stimmen zum Spiel:

Reinhard Pleyer, Trainer St. Martin:

"In der ersten Hälfte haben wir sehr gut gespielt, wir haben den Kampf sofort angenommen und den Gegner unter Druck gesetzt. Im zweiten Durchgang wollten wir die Null halten, das ist uns auch gelungen. Wir haben sehr gut verteidigt, einige brenzlige Situationen klären können. Somit geht der Sieg vollstens in Ordnung."

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan:

"Wir haben aufgrund der ersten Halbzeit verloren. Das war ein Versagen auf der ganzen Linie. In dieser Liga ist fast unmöglich Dinge nur spielerisch zu lösen. Man muss auch auf alte Tugenden setzen. Ich bin mir sicher, dass wir am Wochenende ein anderes Gesicht zeigen werden. Gratulation an St. Martin, das ist eine gute Mannschaft."

Gebietsliga West: St. Stefan : St. Martin - 0:3 (0:3)

38 Darijo Dragosavac 0:3

34 Darijo Dragosavac 0:2

4 Darijo Dragosavac 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

