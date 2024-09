Sieg im "El Clasico": UFC Wettmannstätten gewinnt in Preding und setzt die Siegesserie fort

Details Samstag, 07. September 2024 09:41

Der UFC Wettmannstätten prolongiert den Erfolgslauf und setzt sich mit 3:2 gegen den FC Erhart Preding durch. Trotz einer roten Karte in den Schlussminuten gelang es den Gästen, das entscheidende Tor kurz vor dem Abpfiff zu erzielen. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, doch letztlich hatte der UFC Wettmannstätten das bessere Ende für sich.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits nach 21 Minuten fiel das erste Tor. Timotej Lorber vom UFC Wettmannstätten traf zur Führung der Gäste. Als Assistgeber fungierte Tilen Pungarsek. Diese frühe Führung setzte den FC Preding unter Druck, doch die Heimmannschaft ließ sich nicht beirren und suchte den Ausgleich.

In der 33. Minute war es schließlich soweit: Manuel Jagersbacher gelang der Ausgleichstreffer für den FC Erhart Preding. Er traf vom Elfmeterpunkt. Das Spiel war nun wieder offen, und beide Teams kämpften verbissen um die Führung. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 43. Minute, schlug Timotej Lorber - nach Zuspiel von Pungarsek - erneut zu und brachte den UFC Wettmannstätten mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend wieder in Führung. Mit diesem Stand von 2:1 für die Gäste ging es in die Kabinen.

Dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Der FC Erhart Preding drängte auf den Ausgleich und wurde in der 60. Minute belohnt. Dem Predinger Marco Michael Maurer riss eine Flanke ab und diese landete zum 2:2 im langen Eck. Dieser Treffer brachte die Hoffnung auf einen Heimsieg zurück. Die Partie war nun wieder völlig offen, und beide Teams suchten nach der Entscheidung.

In der 89. Minute kam es zu einer entscheidenden Szene: Martin Lazarus traf zum 3:2 für die Gäste - wiederum nach Assit von Pungarsek. Dieser späte Treffer brachte den UFC Wettmannstätten auf die Siegerstraße. Doch das Drama war noch nicht vorbei. In der 90. Minute erhielt Trainer Rene Pojer vom UFC Wettmannstätten die Rote Karte. Das Verlassen der Coachingzone ist für Schiedsrichter das höchste Vergehen, das ein Trainer machen kann und wird ohne Erbarmen geahndet. Nach 96 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, und die Gäste durften sich über einen hart erkämpften 3:2-Sieg freuen.

Tilen Pungarsek legte alle drei Tore auf

Der UFC Wettmannstätten zeigte an diesem Abend eine beeindruckende Leistung und bewies, dass sie auch in schwierigen Situationen bestehen können. Der FC Erhart Preding hingegen wird trotz der Niederlage einige positive Aspekte aus diesem Spiel mitnehmen können. Beide Mannschaften haben ihre Qualität unter Beweis gestellt und den Zuschauern ein spannendes und unterhaltsames Fußballspiel geboten.

Stimmen zum Spiel:

René Pojer, Trainer Wettmannstätten:

"Das war ein absolut verdienter Arbeitssieg. Wir haben diesen in den letzten Minuten erzwungen. Die Tabellenführung ist eine schöne Momentaufnahme, wir konzentrieren uns aber auf das nächste schwere Spiel gegen Ehrenhausen. Der Lauf kann weiter gehen."

Gebietsliga West: Preding : Wettmannstätten - 2:3 (1:2)

89 Martin Lazarus 2:3

60 Marco Michael Maurer 2:2

43 Timotej Lorber 1:2

33 Manuel Jagersbacher 1:1

21 Timotej Lorber 0:1

by René Dretnik

Fotos: UFC Wettmannstätten/Jauk

