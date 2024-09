Details Samstag, 07. September 2024 10:12

Ein spannendes und torreiches Aufeinandertreffen boten GASV Pölfing-Brunn und FC St. Nikolai i.S. in der 4. Runde der Gebietsliga West. Die Zuschauer in der Hill Arena Pölfing erlebten ein wahres Torspektakel, bei dem die Gastgeber am Ende mit 6:3 triumphierten. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Marko Panikvar und Mario Damse, die mit ihren Treffern maßgeblich zum Erfolg von Pölfing-Brunn beitrugen.

Ein packender Beginn

Bereits in der 30. Minute erzielte Shirfan Hussain das erste Tor für GASV Pölfing-Brunn nach einem weiten Ball, den er vor dem ersten Stürmer erreichte und vom 16er Eck einnetzte. Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn nur eine Minute später glich Stefan Sokulskyj für die Gäste aus. Er nutzte einen abgewehrten Schuss von Milic und schob den Ball eiskalt ein.

Tor, Toor, Tooor für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. zum 1:1 Gegenzug Milic mit dem Spitz, der Goalie wehr ab, Solulskyj schiebt eiskalt ein, wie die Chicken Nuggets nach dem Training in den Backofen FSP6, Ticker-Reporter

Pölfing-Brunn ließ sich davon nicht beirren und stellte in der 34. Minute durch Tilen Osovnikar die Führung wieder her. Der Torschütze traf vom Elfmeterpunkt. Kurz vor der Halbzeitpause konnte Mario Damse zwei weitere Treffer erzielen. Zunächst traf er nach einem eiskalten Konter in der 42. Minute zum 4:1, bevor er in der 45. Minute nach einem Foul im Strafraum und der darauffolgenden Abwehr des Goalies zum 3:1 einnetzte.

Zweite Halbzeit: Spannende Aufholjagd und Entscheidung

Die zweite Hälfte begann, wie die erste endete: Mit einem weiteren Tor für die Gastgeber. In der 51. Minute nutzte Marko Panikvar einen schweren Fehler von Gregor Stavbar, der statt eines Passes mit der Hacke spielte, und erhöhte auf 5:1. Doch die Gäste aus St. Nikolai gaben sich nicht auf und zeigten Moral. Ales Skale verwertete in der 55. Minute einen Elfmeter trocken ins rechte Eck auf 5:2, gefolgt von einem weiteren Treffer von Stefan Sokulskyj in der 57. Minute, der den Ball eiskalt ins lange Eck schoss.

In der 81. Minute kassierte Marcel Trettnak von FC St. Nikolai i.S. eine rote Karte, was die Aufholjagd der Gäste weiter erschwerte. In den letzten Minuten des Spiels setzte Marko Panikvar mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute den Schlusspunkt und stellte den Endstand von 6:3 her.

Rote Karte (FC St. Nikolai i.S.) für: Marcel Trettnak, absolut ohne Grund, niemand versteht wieso FSP6, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 6:3-Sieg für GASV Pölfing-Brunn. Die 200 Zuschauer erlebten ein aufregendes Match mit zahlreichen Toren und intensiven Zweikämpfen. Besonders die Offensivkräfte von Pölfing-Brunn um Panikvar und Damse zeigten eine beeindruckende Leistung, die am Ende den Unterschied machte.

VIDEO: Marko Panikvar trifft zum 6:3

Stimmen zum Spiel:

Jochen Kollmann, Obmann Stv. Pölfing-Brunn:

"Am Anfang war es eine enge Partie. Dann haben wir uns den Vorsprung erarbeitet und diesen bis zum Schluss verwaltet."

Gebietsliga West: Pölfing-Brunn : St. Nikolai i.S. - 6:3 (4:1)

85 Marko Panikvar 6:3

57 Stefan Sokulskyj 5:3

55 Ales Skale 5:2

51 Marko Panikvar 5:1

45 Mario Damse 4:1

42 Mario Damse 3:1

34 Tilen Osovnikar 2:1

31 Stefan Sokulskyj 1:1

30 Shirfan Hussain 1:0

by René Dretnik

Foto: GASV Pölfing Brunn/Teißl

