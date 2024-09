SC Eibiswald triumphiert mit 4:1 gegen Edelschrott

Im Duell der 4. Runde der Gebietsliga West setzte sich der SC MSG Eibiswald mit einem klaren 4:1-Sieg gegen den USV Raiffeisenbank Edelschrott durch. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, der mit 1:1 endete, zeigte Eibiswald in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung und sicherte sich durch drei weitere Treffer den verdienten Sieg.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften, doch in der 12. Minute gelang Eibiswald der Führungstreffer. Gerhard Gasser setzte sich auf der linken Seite durch und legte den Ball mustergültig auf Michael Schauer, der aus kurzer Distanz zur 1:0-Führung einschob. Nur wenige Minuten später schlug Edelschrott zurück. Nach einer Ecke von Stefan Kollegger köpfte Michael Kollmann den Ball unhaltbar zum 1:1-Ausgleich ins Netz.

Die erste Halbzeit war geprägt von weiteren Chancen auf beiden Seiten, doch sowohl der SC als auch die Gäste konnten ihre Möglichkeiten nicht nutzen. Insbesondere Michael Kollmann und Yannik Hiebler zeigten sich für die Gäste aus Edelschrott torgefährlich, scheiterten jedoch am gut aufgelegten Eibiswalder Torhüter Christoph Leitinger. Somit ging es mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Halbzeitpause.

Eibiswald dreht auf und sichert sich den Sieg

Nach dem Seitenwechsel übernahm Eibiswald zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 68. Minute sorgte Gerhard Gasser mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 25 Metern für die erneute Führung. Sein Schuss wurde unglücklich von der Mauer abgefälscht und landete unhaltbar im rechten Eck. Edelschrotts Torhüter Bernhard Sorger war chancenlos.

Die Gäste versuchten, auf den Rückstand zu reagieren, doch in der 85. Minute machte Eibiswald mit dem 3:1 alles klar. Erneut war Gerhard Gasser beteiligt, der den Ball von der linken Seite flach auf Michael Schauer spielte. Dieser setzte sich gegen seinen Gegenspieler durch und traf souverän ins linke untere Eck.

Nur drei Minuten später entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an Gerhard Gasser auf Elfmeter für Eibiswald. Gasser trat selbst an und verwandelte sicher zum 4:1-Endstand. Torhüter Sorger war zwar noch mit den Fingerspitzen am Ball, konnte den Treffer jedoch nicht verhindern.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte Edelschrott noch einmal alles, um das Ergebnis zu verbessern, doch die Angriffe blieben ohne Erfolg. Daniel Greinix hatte eine gute Chance, sein Schuss ging jedoch weit über das Tor.

In der Nachspielzeit passierte nichts Erwähnenswertes, und der Schiedsrichter beendete das Spiel schließlich mit einem verdienten 4:1-Sieg für den SC MSG Eibiswald. Mit diesem Erfolg baut Eibiswald seine Serie an Heimsiegen weiter aus und steht nun mit neun Punkten aus vier Spielen gut in der Tabelle da.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6065 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.