Wettmannstätten gibt 2:0 aus der Hand und teilt mit dem FC Ehrenhausen die Punkte

In einem mitreißenden Spiel der Gebietsliga West trennten sich UFC Wettmannstätten und FC Holcim PHP Management Ehrenhausen mit einem 2:2-Unentschieden. Trotz einer scheinbar komfortablen 2:0-Halbzeitführung der Gastgeber, schaffte es Ehrenhausen, durch eine beeindruckende zweite Hälfte den Rückstand aufzuholen. Die Begegnung bot den Zuschauern spannende Momente und zwei gegensätzliche Halbzeiten.

Erste Hälfte: Lorber-Doppelpack bringt Wettmannstätten in Führung

Die Begegnung begann ohne größere Höhepunkte, bis UFC Wettmannstätten in der 11. Minute den ersten Treffer erzielte. Timotej Lorber brachte sein Team nach einem gelungenen Spielzug mit 1:0 in Führung. Dies war ein wichtiger Moment für die Gastgeber, die sich nach der ausgeglichenen Anfangsphase nun im Vorteil sahen.

In der Folge entwickelte sich ein Spiel, das von beiden Seiten intensiv geführt wurde, jedoch ohne weitere nennenswerte Chancen. Erst kurz vor der Halbzeitpause schlug Lorber erneut zu. In der 41. Minute erhöhte er durch einen sehenswerten Treffer auf 2:0 und brachte damit UFC Wettmannstätten in eine hervorragende Position für die zweite Hälfte.

Mit dieser komfortablen Führung gingen die Gastgeber in die Halbzeitpause, während FC Ehrenhausen sich für den zweiten Durchgang einiges überlegen musste, um noch ins Spiel zurückzufinden.

Zweite Hälfte: Ehrenhausen kämpft sich zurück

Nach der Pause zeigte FC Ehrenhausen eine deutliche Leistungssteigerung. Das Team kam mit neuem Elan aus der Kabine und drängte von Anfang an auf den Anschlusstreffer. In der 73. Minute gelang dies schließlich durch Philipp Resch, der mit einem Traumtor asu 30 Metern zum 2:1 verkürzte. Dieser Treffer brachte frischen Wind ins Spiel und setzte Wettmannstätten unter Druck.

FC Ehrenhausen ließ nicht locker und erhöhte weiter den Druck. Die Bemühungen wurden in der 86. Minute belohnt, als Stephan Petritsch den viel umjubelten Ausgleichstreffer erzielte. Er stand bei einer abgerissenen Flanke genau richtig und drückte den Ball über die Linie. Damit stand es 2:2, und das Spiel war wieder völlig offen. Kurz vor Schluss setzte Jan Lipp einen Kopfball ab - Ehrenhausen-Keeper Zan Rosker hielt aber mit einem unglaublichen Reflex.

Ehrenhausen-Goalie Zan Rosker verhinderte die Niederlage in der Schlussphase

In den verbleibenden Minuten gelang es keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, sodass das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden endete. Der Schlusspfiff in der 90. Minute besiegelte das Ergebnis.

UFC Wettmannstätten, die mit vier Siegen aus vier Spielen als Tabellenführer in die Partie gegangen waren, mussten sich am Ende mit einem Punkt begnügen. FC Ehrenhausen zeigte, warum sie trotz des elften Tabellenplatzes nicht zu unterschätzen sind und erkämpfte sich verdient diesen Punkt.

Stimmen zum Spiel:

Nino Fritz, Co-Trainer Wettmannstätten:

"Erste Halbzeit waren wir klar besser, dort haben wir drei Hunderter kläglich vergeben. In der zweiten Hälfte hatten wird das Spiel zwar im Griff, der Gegner ist aber aus dem Nichts mit dem Anschlusstreffer wieder ins Spiel zurückgekommen. Auch beim Ausgleichstreffer war ein wenig Glück dabei - so müssen wir uns mit der Punkteteilung abfinden."

Michael Frühwirth, Co-Trainer Ehrenhausen:

"Der Punkt war aufgrund der zweiten Halbzeit nicht unverdient. Wettmannstätten hat es verabsäumt in Hälfte Eins den Sack zuzumachen. Wir sind dann mit einer völlig anderen Einstellung in die zweite Hälfte gestart und konnten uns somit noch das Unentschieden sichern."

Gebietsliga West: Wettmannstätten : Ehrenhausen - 2:2 (2:0)

86 Stephan Petritsch 2:2

73 Philipp Resch 2:1

41 Timotej Lorber 2:0

11 Timotej Lorber 1:0

by René Dretnik

Fotos: UFC Wettmannstätten/Jauk

