Kartenspiele: Zehn Gelbe und zwei Rote beim Unentschieden zwischen St. Stefan und Pölfing Brunn

Details Samstag, 14. September 2024 10:50

Ein aufregendes Duell in der 5. Runde der Gebietsliga West endete mit einem 2:2-Unentschieden zwischen SVU St. Stefan/St. und GASV Pölfing-Brunn. Trotz schwieriger Platzverhältnisse und starkem Wind lieferten beide Teams eine spannende Partie, die bis zur letzten Minute packende Momente bereithielt. Die Partie blieb bis zum Schluss sehr hitzig - es gab zehn Gelbe und zwei Rote.

Früher Führungstreffer für Pölfing-Brunn

Die Begegnung wurde beiderseits mit hohem Tempo geführt und die Gäste aus Pölfing-Brunn kamen schon früh zu ihrer ersten Möglichkeit, als Gent Pllana in der 5. Minute den Ball über das Tor setzte. Nach einer kurzen Abtastphase fiel dann das erste Tor des Spiels in der 17. Minute durch Gent Pllana, der einen schönen Spielzug über die rechte Seite mit einem Schuss aus der Distanz unter die Latte abschloss und damit Pölfing-Brunn mit 0:1 in Führung brachte.

So wie der Schiri heute Karten verteilt ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass noch einer vom Platz geht. Fanta Hunter, Ticker-Reporter

Nur drei Minuten später gelang SVU St. Stefan/St. der Ausgleich. Nach einem Angriff über die rechte Seite wurde der Ball in den Rückraum gespielt, wo Michael Pöschl direkt abzog und zum 1:1 traf. Die Hausherren machten weiter Druck und kamen in der 20. Minute zu einer weiteren Chance, die jedoch über das Tor ging.

Es ging heiss her - sowohl auf den Rängen, als auch am Spielfeld - was sich in der 35. Minute zuspitzte, als Trainer Amar Zukanovic von SVU St. Stefan/St. nach einer Diskussion unter Spielern die rote Karte sah. Trotz Unterzahl blieb St. Stefan gefährlich, doch kurz vor der Halbzeitpause erzielte Marko Panikvar mit einem sehenswerten Weitschuss nach einem Einwurf das 1:2 für Pölfing-Brunn.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Die zweite Hälfte begann mit einer Umstellung bei Pölfing-Brunn, doch SVU St. Stefan/St. war entschlossen, den Rückstand aufzuholen. In Minute 48. vergaben die Heimischen einen Elfmeter. Nur wenige Minuten später, in der 56. Minute, gelang Matthias Viet mit einem Tor zum 2:2 der Ausgleich. St. Stefan zeigte sich nun überlegen und drängte auf den Führungstreffer.

Komplettes Farbenspiel vom Schiri jetzt. Jeder sieht Gelb - gefühlt immer für nix. Fanta Hunter, Ticker-Reporter

In der 65. Minute hatte St. Stefan weitere Chancen, ein Schuss verfehlte das Tor nur knapp. Zehn Minuten später traf Stefan Hiden nur die Latte, und in der 81. Minute parierte der Torwart von Pölfing-Brunn, Manuel Puschnigg, einen Schuss stark, der Nachschuss von Hiden prallte an die Innenstange.

Schiedsrichter Anton Strablegg zeigte zehnmal Gelb und zweimal Rot

Die Schlussphase wurde hektisch, es hagelte Gelbe Karten und in der 90. Minute sah Marko Panikvar nach einem harten Foulspiel die rote Karte. Trotz der Unterzahl hatten die Gäste noch eine große Chance, doch der Pölfinger setzte den Ball über das Tor. Die Rudelbildung in der Nachspielzeit sorgte für zusätzliche Aufregung, bevor das Spiel nach 95 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Ein aufregendes Spiel, das viele Höhepunkte bot und am Ende mit einem gerechten Unentschieden endete. Beide Teams zeigten große Moral und kämpften bis zum Schluss, was den Zuschauern ein packendes Erlebnis bot.

Stimmen zum Spiel:

Amar Zukanovic, Trainer St. Stefan:

"Das war das beste Spiel, das wir abgeliefert haben. Wir waren in der zweiten Halbzeit klar überlegen und waren dem Sieg näher als die Gegner. Wir hatten eine Vielzahl an Chancen und eigentlich nichts zugelassen. Die beiden Gegentreffer fielen aus Weitschüssen. Alle vier Treffer waren wunderschön - sowas habe ich noch nie gesehen."

Jochen Kollmann, Obmann Stv. Pölfing Brunn:

"Erste Halbzeit waren wir stärker, in der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen. Wir haben mit Glück einen Punkt geholt!"

Gebietsliga West: St. Stefan : Pölfing-Brunn - 2:2 (1:2)

56 Matthias Viet 2:2

43 Marko Panikvar 1:2

20 Michael Pöschl 1:1

17 Gent Pllana 0:1

by René Dretnik

Symbolfotos: Florian Kober

Details

