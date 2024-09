SV Heimschuh-Kitzeck lacht nach 4:0-Sieg gegen Nachzügler von der Tabellenspitze

Der SV Heimschuh-Kitzeck hat in der 5. Runde der Gebietsliga West einen klaren 4:0-Sieg gegen den USV Allerheiligen/W. II eingefahren. Vor heimischer Kulisse zeigten die Gastgeber eine überzeugende Leistung und übernahmen mit diesem Sieg die Tabellenführung. Trotz widriger Wetterbedingungen boten beide Teams ein interessantes Spiel, in dem Heimschuh-Kitzeck letztlich klar dominierte und sich verdient durchsetzte.

Geduldige Gastgeber gehen in Führung

Nach dem Einmarsch der Teams und dem Anpfiff entwickelte sich zunächst ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen suchten. Die erste nennenswerte Gelegenheit hatte Heimschuh-Kitzeck in der 14. Minute, als Raphael Oswald die Latte traf. Trotz dieses frühen Schocks zeigte sich der Tabellenletzte weiterhin stabil und hatte in der 23. Minute seine erste Chance durch Obenhaus, der knapp neben das Tor schoss.

Heimschuh-Kitzeck übernahm allmählich die Kontrolle und drückte auf die Führung. In der 25. Minute scheiterte Treissmann noch an Gästegoalie Aldin Malagic, und auch eine Doppelchance von Domen blieb ungenutzt. Doch die Geduld der Gastgeber wurde in der 37. Minute belohnt: Lan Makovec erzielte das verdiente 1:0 und brachte Heimschuh-Kitzeck in Führung. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Stand, obwohl die Gastgeber weiterhin Druck ausübten und ihre Überlegenheit zeigten.

Heimschuh-Kitzeck dominiert

Mit dem Beginn der zweiten Halbzeit zeigte sich Heimschuh-Kitzeck weiterhin überlegen. Bereits in der 51. Minute sorgte Snofl mit einem Traumtor für das 2:0. Die Gastgeber ließen nicht locker und drängten auf die Entscheidung. Allerheiligen hatte in der 59. Minute eine seltene Gelegenheit, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 60. Minute erhöhte der Kapitän Johann Lanzl per Elfmeter auf 3:0 und stellte die Weichen endgültig auf Sieg. Nur sieben Minuten später sorgte erneut Snofl mit seinem zweiten Traumtor für das 4:0 und besiegelte damit den verdienten Erfolg seines Teams. Heimschuh-Kitzeck ließ in der Schlussphase Gnade walten und hielt den Ball in den eigenen Reihen, ohne weiter auf das Tor zu drängen.

Auch wenn das Wetter nicht mitspielte, bot Heimschuh-Kitzeck den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel. Der SV Heimschuh-Kitzeck setzte mit diesem deutlichen Sieg ein Zeichen und übernahm die Tabellenführung in der Gebietsliga West.

