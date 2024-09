FC St. Nikolai i.S. feiert dank Poljanec-Doppelpack klaren Heimsieg

In einer Begegnung der Gebietsliga West konnte der FC St. Nikolai i.S. den SC MSG Eibiswald mit 3:1 besiegen. Nach einer starken Anfangsphase der Gäste, konnten die Hausherren das Spiel zunehmend dominieren und sich schließlich verdient den Sieg sichern. Besonders auffällig waren dabei die Leistungen von Poljanec und Skale, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen.

Nach ausgeglichenem Beginn haben Hausherren die Nase vorne

Das Spiel begann ohne nennenswerte Höhepunkte in der ersten Viertelstunde. Beide Teams hatten Schwierigkeiten, den schwer bespielbaren Platz zu überwinden, was zu vielen Ballfehlern auf beiden Seiten führte. Die erste gute Chance hatte Kerschbaumer für St. Nikolai, doch sein Schuss landete im Außennetz.

Die Gastgeber konnten in der 23. Minute in Führung gehen. Milic verwertete einen Abpraller nach einem Freistoß und brachte den FC in Führung. Die Gäste ließen sich jedoch nicht beirren und konnten nur fünf Minuten später durch Gasser zum 1:1 ausgleichen. Gasser verwandelte eine Vorlage von Schauer, was die erste gute Aktion der Gäste darstellte.

Das Spiel blieb auf Augenhöhe, doch kurz vor der Halbzeitpause konnte Poljanec den FC St. Nikolai erneut in Führung bringen. Sein Traumtor in den Winkel war nicht nur schön anzusehen, sondern auch der verdiente Lohn für seine überragende Leistung in der ersten Halbzeit. Mit diesem 2:1 ging es in die Pause.

Poljanec schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit begann ohne Wechsel, doch die Gastgeber zeigten sofort, dass sie das Spiel fest in der Hand halten wollten. Bereits in der 55. Minute konnte Poljanec erneut zuschlagen und auf 3:1 erhöhen. Nach einer Vorlage von Milic ließ er die Abwehr der Gäste alt aussehen und traf erneut mit einem Traumtor.

Die Gäste aus Eibiswald fanden kaum Mittel gegen die stark aufspielenden Hausherren und blieben in der zweiten Halbzeit ohne nennenswerte Torchance. Währenddessen hatten die Gastgeber mehrere Möglichkeiten, das Spiel endgültig zu entscheiden. Milic vergab in der 73. und 81. Minute zwei Großchancen.

In den letzten Minuten des Spiels blieb der FC St. Nikolai dominant und ließ nichts anbrennen. Die Gäste, die als Titelfavorit in die Partie gegangen waren, blieben insgesamt enttäuschend und konnten die Erwartungen nicht erfüllen. Auch SC-Trainer Thorsten Müller zeigte sich sichtlich unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft.

Mit dem Schlusspfiff nach 96 Minuten stand der hochverdiente 3:1-Sieg des FC St. Nikolai fest. Besonders die Leistungen von Poljanec und Skale, die beide überragend spielten, trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Die Gastgeber konnten somit wichtige Punkte sammeln und den Favoriten deutlich in die Schranken weisen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (3870 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.