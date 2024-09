USV Grenzland fährt in Allerheiligen drei Punkte ein

In einem Match der Gebietsliga West konnte sich der USV Grenzland souverän mit 3:0 beim USV Allerheiligen/W. II durchsetzen. Schon in der ersten Halbzeit stellten die Gäste die Weichen auf Sieg und ließen den Gastgebern trotz einiger Chancen keine Möglichkeit zur Entfaltung. Die zweite Halbzeit begann mit einem hoffnungsvollen Start für Allerheiligen, doch Grenzland besiegelte den Sieg mit einem weiteren Treffer.

Doppelschlag bringt Grenzland auf die Siegerstaße

Die Partie begann ausgeglichen, beide Mannschaften fanden gut ins Spiel und zeigten erste Ansätze. Bereits in der sechsten Minute kombinierte Allerheiligen über die linke Seite, doch die erste Chance wurde vom gegnerischen Torhüter stark vereitelt. Grenzland antwortete prompt, spielte sich in der Nähe des Sechzehners fest und kam durch einen Angreifer zu einer guten Möglichkeit, die jedoch über das Tor ging.

In der 30. Minute gelang Grenzland schließlich der Durchbruch. Peter Kogelnik erzielte nach einer wunderschönen herausgespielten Chance das 0:1. Kogelnik schoss den Ball nach einem starken Pass aus 18 Metern ins linke untere Eck. Nur sechs Minuten später legte Aleksander Radic für Grenzland nach. Sein Schuss ins untere Eck ließ dem Torhüter von Allerheiligen keine Chance und erhöhte den Spielstand auf 0:2.

In der ersten Halbzeit blieben weitere nennenswerte Chancen aus. Grenzland spielte einen schönen Fußball und kontrollierte das Spielgeschehen. Allerheiligen zeigte sich bemüht, doch es fehlte die Durchschlagskraft im Angriff. Mit einem Spielstand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Allerheiligen kämpft – Gäste besiegeln den Dreier

Nach dem Wiederanpfiff kam Allerheiligen motiviert aus der Kabine und drückte auf das Anschlusstor. Bereits in der 53. Minute hatte die Heimmannschaft eine gute Möglichkeit, doch der gegnerische Torhüter war zur Stelle. Trotz weiterer Chancen in den Minuten 54 und 55 blieb das ersehnte Tor aus. In der 57. Minute schockte Aleksander Radic die Gastgeber erneut. Er erzielte nach einem weiten Ball aus 11 Metern das 0:3 für Grenzland.

Allerheiligen gab sich jedoch nicht auf und spielte weiterhin mutig nach vorne. In der 60. Minute hatte ein Angreifer eine gute Gelegenheit, setzte den Ball jedoch daneben. In den folgenden Minuten blieb das Spiel ausgeglichen, doch die Gäste ließen keinen weiteren Treffer zu. Die Heimmannschaft versuchte es immer wieder mit Freistößen und Eckbällen, doch die Abwehr von Grenzland stand sicher.

In der Schlussphase zeigte sich Grenzland erneut gefährlich. In der 73. Minute vergab Radic eine gute Chance auf seinen Dreierpack. Kurz vor Spielende hatte Gal Cede eine weitere Möglichkeit, doch der Torhüter von Allerheiligen verhinderte mit einer starken Parade das 0:4. Allerheiligen musste das Spiel zu zehnt beenden - nach einer Notbremse sah Philipp Zentner Rot.

Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem verdienten 0:3-Sieg für den USV Grenzland. Trotz kämpferischer Leistung von Allerheiligen waren die Gäste an diesem Tag die spielbestimmende Mannschaft und nahmen die drei Punkte mit nach Hause.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Jonas21 (700 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Jonas21 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.