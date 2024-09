SV Heimschuh-Kitzeck überrascht Favoriten Pölfing-Brunn

Details Samstag, 21. September 2024 22:09

In einem Duell der Gebietsliga West konnte der SV Heimschuh-Kitzeck den Favoriten GASV Pölfing-Brunn überraschend deutlich mit 3:0 besiegen. Die Gäste zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und setzten sich letztlich hochverdient durch.

Frühe Führung für Heimschuh-Kitzeck

Das Spiel begann ohne große Überraschungen, und beide Teams tasteten sich zunächst ab. In der 13. Minute war die Partie noch ausgeglichen und beide Mannschaften zeigten ein Spiel auf Augenhöhe. Doch in der 21. Minute gelang Johann Lanzl der erste Treffer für den SV Heimschuh-Kitzeck. Mit einem gezielten Schuss setzte er sich gegen die Abwehr der Gastgeber durch und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Nur zwei Minuten später war das Spiel noch nicht auf einem besonders hohen Niveau, doch die Gäste begannen, die Kontrolle zu übernehmen.

In der 41. Minute war es abermals Johann Lanzl, der die Führung ausbaute. Erneut ließ er der Abwehr von Pölfing-Brunn keine Chance und erhöhte auf 2:0. Die Gastgeber hatten Schwierigkeiten, ihre Defensive zu organisieren und den Druck der Gäste abzuwehren. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Man of the Match setzt Schlusspunkt

Nach der Pause bemühten sich die Gastgeber, zurück ins Spiel zu finden, doch die Gäste ließen keine nennenswerten Chancen zu. In der 72. Minute besiegelte ein Elfmeter von Johann Lanzl das Schicksal der Pölfinger endgültig. Mit einem souverän verwandelten Strafstoß erhöhte er auf 3:0 und machte damit seinen Dreierpack perfekt. Dieser Treffer war für Heimschuh-Kitzeck hochverdient und spiegelte die Dominanz des Teams wider.

In den letzten Minuten des Spiels blieb Pölfing-Brunn bemüht, doch die Abwehr der Gäste stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. Die Gastgeber konnten ihre Favoritenrolle zu keinem Zeitpunkt gerecht werden und der SV Heimschuh-Kitzeck feierte einen beeindruckenden Sieg. In der 91. Minute endete das Spiel mit einem Endstand von 3:0 für Heimschuh-Kitzeck.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (4050 Bonuspunkte)

Gebietsliga West: Pölfing-Brunn : SV Heimschuh-Kitzeck - 0:3 (0:2)

72 Johann Lanzl 0:3

41 Johann Lanzl 0:2

21 Johann Lanzl 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.