Lokalderby endet Remis: FC Preding rettet Punkt gegen FC St. Nikolai i.S. in letzter Minute

Details Montag, 23. September 2024 20:21

In einem spannenden Match der Gebietsliga West trafen der FC Preding und der FC St. Nikolai i.S. im Lokalderby aufeinander. Beide Teams zeigten von Beginn an vollen Einsatz und schenkten sich nichts. Am Ende trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden, wobei das Spiel bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Preding durfte am Ende bedingt jubeln, immerhin war dies der erste Punkt in der laufendend Saison.

Frühe Führung für St. Nikolai durch Gregor Stavbar

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Spiel. Bereits in der 9. Minute hatte Preding eine große Chance, als ein Freistoß nur die Latte traf. Die Gastgeber hatten Glück, dass sie nicht früh in Rückstand gerieten. Doch St. Nikolai nutzte seine Chancen effizienter und ging in der 14. Minute durch ein Tor von Gregor Stavbar mit 1:0 in Führung. Stavbar verwandelte eine schöne Kombination eiskalt und ließ dem Torwart keine Chance.

Preding zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt und setzte alles daran, den Ausgleich zu erzielen. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der 23. Minute belohnt, als Jurica Antonovic nach einem Strafstoß den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Vor der Halbzeitpause hatten beide Teams noch einige Chancen. In der 35. Minute verfehlte David Poljanec für St. Nikolai nur knapp das Tor, und kurz vor dem Halbzeitpfiff wurde ein Tor von St. Nikolai wegen Abseits aberkannt. So ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand von 1:1 in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. In der 51. Minute hatte Preding eine Top-Chance, konnte diese jedoch nicht nutzen. St. Nikolai war weiterhin gefährlich und in der 65. Minute erzielte David Poljanec mit einem unglaublichen Schlenzer das 2:1 für die Gäste. Dieses Tor brachte St. Nikolai erneut in Führung und stellte die Gastgeber vor eine schwierige Aufgabe.

Preding erhöhte den Druck und kämpfte verbissen um den Ausgleich. Die Schlussphase des Spiels war geprägt von zahlreichen Angriffen beider Teams. In der letzten regulären Spielminute, der 90. Minute, gelang es schließlich Alexander Strohrigl, den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 zu erzielen. Mit diesem Treffer sicherte er seinem Team einen verdienten Punkt und sorgte für großen Jubel auf den Rängen.

Tor, Toor, Tooor für FC Erdbewegungen Büchsenmeister St.Nikolai/S. zum 1:2 Polanec mit einem unglaublichen Schlenzer Marcel Trettnak, Ticker-Reporter

Die vierminütige Nachspielzeit brachte keine weiteren Tore, und so endete das aufregende Spiel mit einem leistungsgerechten Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und boten den Zuschauern ein packendes Fußballspiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Mit diesem Ergebnis bleibt die Gebietsliga West weiterhin spannend, und sowohl der FC Preding als auch der FC St. Nikolai i.S. können auf ihre gezeigten Leistungen stolz sein.

Gebietsliga West: Preding : St. Nikolai i.S. - 2:2 (1:1)

91 Alexander Strohrigl 2:2

65 David Poljanec 1:2

23 Jurica Antonovic 1:1

14 Gregor Stavbar 0:1

by René Dretnik

Foto: Gabriele Trettnak

Details

