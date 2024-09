Darijo Dragosavac veni, vidi, vici: Er bringt St. Martin/S. den Sieg gegen FV St. Andrä/Höch

Details Montag, 23. September 2024 21:23

In einer packenden Begegnung der Gebietsliga West (STMK) triumphierte der GSV St. Martin/S. mit 3:1 über FV St. Andrä/Höch. Nachdem die Gäste zur Halbzeit mit 1:0 in Führung lagen, drehte der GSV St. Martin/S. in der zweiten Halbzeit das Spiel. Mann des Abends war Darijo Dragosavac, der mit einem Hattrick den Sieg für die Heimmannschaft sicherte.

Dario Dragosavac macht zum zweiten mal drei Tore in einem Spiel

Erste Halbzeit: Frühe Führung für FV St. Andrä/Höch

Das Spiel zwischen GSV St. Martin/S. und FV St. Andrä/Höch begann mit viel Spannung. Bereits in der 5. Minute verzeichnete die Heimmannschaft ihre erste Chance, die jedoch aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte. Kurz darauf, in der 12. Minute, hatte Pascal Werdnig die erste Möglichkeit für FV St. Andrä/Höch, aber sein Schuss verfehlte das Ziel deutlich.

Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten. In der 17. Minute zeigte Werdnig erneut seine Klasse, als er sich durch die Abwehr kämpfte und einen präzisen Pass spielte, der jedoch von der Verteidigung des GSV St. Martin/S. abgewehrt wurde. Darijo Dragosavac hatte in der 25. Minute eine vielversprechende Gelegenheit, als er den Ball knapp über das Tor lupfte. Aber scheinbar hatte der Bomber Dienst bei dieser Möglichkeit Blut geleckt.

Die Gäste aus St. Andrä/Höch gingen schließlich in der 42. Minute durch Pascal Werdnig in Führung. Ein souverän verwandelter Elfmeter brachte das 0:1 auf die Anzeigetafel. Trotz dieser Führung blieb das Spiel bis zur Halbzeit ausgeglichen, auch wenn die Zuschauer den Strafstoß als umstritten empfanden.

Zweite Halbzeit: Die Wende durch Dragosavac

Nach dem Seitenwechsel erhöhte GSV St. Martin/S. den Druck. Bereits in der 46. Minute hatte Darijo Dragosavac eine gute Gelegenheit, die jedoch nicht zum Erfolg führte. St. Andrä/Höch verteidigte stark, konnte aber den zunehmenden Druck der Heimmannschaft nicht lange standhalten.

In der 74. Minute war es dann soweit: Darijo Dragosavac gelang der verdiente Ausgleich zum 1:1. Nur zwei Minuten später war Dragosavac erneut zur Stelle und brachte den GSV St. Martin/S. mit 2:1 in Führung. Die Heimmannschaft war jetzt in der klar dominierenden Position und setzte die Gäste weiter unter Druck.

In der 81. Minute krönte Dragosavac seine herausragende Leistung mit seinem dritten Treffer des Abends, dem Hattrick, und erhöhte auf 3:1. Dieser Treffer besiegelte den Endstand und stellte sicher, dass die drei Punkte in St. Martin blieben.

Das Spiel endete ohne Nachspielzeit und mit einem verdienten 3:1-Sieg für den GSV St. Martin/S. Die Mannschaft zeigte eine beeindruckende zweite Halbzeit, angeführt von einem überragenden Darijo Dragosavac, der sich als Matchwinner herausstellte. FV St. Andrä/Höch konnte trotz einer starken ersten Halbzeit nicht mithalten und musste sich geschlagen geben.

Statement:

Reinhard Pleyer, Trainer St. Martin:

"Die ersten 60 Minuten waren wir nicht am Feld. Danach haben wir unsere Stärken gezeigt und das Spiel noch drehen können. Jetzt wartet auf uns eine englische Runde, wir binnen zehn Tagen vier Spiele."

Gebietsliga West: St. Martin : St. Andrä/Höch - 3:1 (0:1)

81 Darijo Dragosavac 3:1

76 Darijo Dragosavac 2:1

74 Darijo Dragosavac 1:1

42 Pascal Werdnig 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

