SVU St. Stefan/St. dominiert besiegt Preding mit 3:1

In der 7. Runde der Gebietsliga West traf der SVU St. Stefan/St. im Schilcherlandstadion auf den FC Preding. Die Hausherren zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit und gingen früh in Führung. Die Heimischen ließen sich den Sieg nicht nehmen und sicherte sich mit einem klaren 3:1 die drei Punkte.

Hausherren mit früher Führung

Von Beginn an war der SVU die dominierende Mannschaft. Schon in der 12. Minute konnten die Hausherren das erste Tor bejubeln. Nach einer flüssigen Passstafette schickte Matthias Viet Kevin Herunter in den Strafraum. Obwohl Torhüter Marcel Martschinko zunächst parierte, verwandelte Herunter den Nachschuss souverän zum 1:0. Es war sein erstes Saisontor.

In der 33. Minute erhöhte Manuel Konrad auf 2:0. Nino Bretterklieber setzte sich auf der linken Seite gegen zwei Gegenspieler durch und flankte präzise auf den zweiten Pfosten, wo Konrad ohne Gegenwehr einköpfte. Der Fc-Torhüter hatte keine Chance, diesen Ball zu halten. Dies war bereits Konrads fünftes Saisontor.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang dem SVU St. Stefan der vermeintliche Entscheidungstreffer zum 3:0. Stephan Hiden spielte Matthias Viet auf der rechten Seite frei, der den Ball flach in die Mitte spielte, wo Michael Pöschl nur noch einschieben musste. Die Vorlage von Viet war perfekt getimt, und Pöschl hatte keine Mühe, sein drittes Saisontor zu erzielen.

Hausherren nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann mit einem schnellen Abschluss für Preding. Ivica Grgic zog aus der Distanz ab, doch sein Schuss war zu zentral und wurde von Torhüter Stefan Streit-Putzi sicher gehalten. Trotz des komfortablen Vorsprungs ließ St. Stefan nicht nach und kam weiterhin zu guten Gelegenheiten. In der 53. Minute hatte Stephan Hiden eine weitere Chance, verfehlte jedoch das Tor.

In der 71. Minute waren die Hausherren nur noch zu zehnt, als Matthias Lichtenegger die Gelb-Rote Karte sah. Nach einem Foul an Alexander Strohrigl musste der SVU-Kapitän den Platz verlassen, und St. Stefan spielte fortan in Unterzahl.

In der 87. Minute gelang den Gästen der Anschlusstreffer zum 3:1. Daniel Bretterklieber spielte einen weiten Ball in den Strafraum, wo Philipp Walch sich verschätzte. Alexander Strohrigl nutzte die Gelegenheit und schoss wuchtig ins kurze Eck. Es war Strohrigls viertes Saisontor.

Trotz des Treffers von Preding blieb St. Stefan ruhig und ließ sich den Sieg nicht nehmen. Die Hausherren hatten durch Christoph Kalthuber noch eine gute Gelegenheit, die jedoch von Torhüter Marcel Martschinko vereitelt wurde. Schließlich endete das Spiel nach 92 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SVU St. Stefan.

Die Mannschaft von Trainer Amar Zukanovic konnte somit ihren vierten Saisonsieg feiern. Für den FC Preding hingegen bleibt es bei einem Punkt aus sieben Spielen, und die Mannschaft von Trainer Michael Harnik muss weiter um den ersten Saisonsieg kämpfen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner (6465 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stefan Schöner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.