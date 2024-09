Spektakel in in der Gebietsliga West: FC St. Nikolai i.S. feiert 5:3-Derbysieg gegen Wettmannstätten

Details Freitag, 27. September 2024 21:12

In einem packenden Derby der Gebietsliga West setzte sich der FC St. Nikolai i.S. mit 5:3 gegen den UFC Wettmannstätten durch. In einem Spiel, das von Anfang bis Ende voller Dramatik und Spannung war, gelang es den Hausherren, sich letztlich verdient durchzusetzen. Insbesondere David Poljanec stach mit seinem fünften Treffer in drei Spielen hervor und führte sein Team zum Sieg.

Erste Hälfte auf Augenhöhe

Das Spiel begann ruhig, doch die Gastgeber zeigten bereits in den ersten Minuten, dass sie die Kontrolle übernehmen wollten. Nach einigen guten Ansätzen auf beiden Seiten war es in der 27. Minute schließlich soweit: David Poljanec, in Topform, verwandelte einen Freistoß souverän zur 1:0-Führung für den FC St. Nikolai. Die Gastgeber dominierten in der Folge das Geschehen, doch weitere Treffer blieben vorerst aus.

In der 39. Minute gelang den Gästen der Ausgleich. Ein Freistoß von Lorber fand den Weg über die Innenstange ins Tor, sodass es mit einem 1:1 in die Halbzeitpause ging. Die erste Hälfte war geprägt von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen, die das Derby zu einem spannenden Schlagabtausch machten.

Schlagabtausch im zweiten Durchgang

Nach der Pause nahm das Spiel weiter an Fahrt auf. In der 58. Minute brachte Pungarsek die Gäste mit 2:1 in Führung. Doch die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten: Bereits zwei Minuten später erzielte Milic mit einem Traumtor den 2:2-Ausgleich. Das Spiel wurde zunehmend hektischer und die Spannung stieg.

In der 62. Minute war es erneut Pungarsek, der mit seinem zweiten Treffer des Abends das 3:2 für den UFC Wettmannstätten markierte. Das Spiel entwickelte sich zu einem wahren Hammerspiel, bei dem jeder Ausgang möglich schien. In der 71. Minute konnte Skale einen Penalty im Nachschuss verwerten und den erneuten Ausgleich für den FC St. Nikolai herstellen.

Späte Tore entscheiden das Derby

Die letzten Minuten des Spiels sollten das Derby entscheiden. In der 88. Minute erzielte Stravbar nach einem Abstauber das 4:3 für die Hausherren. Nur kurze Zeit später krönte David Poljanec seine herausragende Form mit einem weiteren Traumtor zum 5:3-Endstand. Die Zuschauer erlebten ein packendes und rassiges Derby, das letztlich einen verdienten Sieger fand.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (4100 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

