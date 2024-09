SC MSG Eibiswald siegt im Spitzenspiel gegen SV Heimschuh-Kitzeck

Im spannenden Aufeinandertreffen der Gebietsliga West zwischen dem SV Heimschuh-Kitzeck und dem SC MSG Eibiswald konnten sich die Gäste aus Eibiswald letztendlich mit 4:2 durchsetzen. Nach einem ausgeglichenen Start ging Eibiswald zunächst in Führung, doch Heimschuh-Kitzeck kämpfte sich zurück ins Spiel und übernahm sogar kurzzeitig die Führung. In einer dramatischen Schlussphase bewiesen die Gäste jedoch ihre Klasse und entschieden die Partie für sich.

Führung für Eibiswald noch vor der Pause

Das Spiel begann mit einer Gedenkminute für die verstorbene Funktionärin Elke Urdl, bevor der Anpfiff erfolgte. Beide Teams starteten engagiert, ohne jedoch in den ersten Minuten nennenswerte Torchancen zu kreieren. Die ersten gefährlichen Aktionen kamen von den Gastgebern: In der 26. Minute setzte Snofl einen ersten gefährlichen Schuss knapp am Tor vorbei, und wenig später scheiterte Lanzl aus guter Position.

Die Gäste zeigten sich kämpferisch und versuchten, mit Weitschüssen zum Erfolg zu kommen. In der 36. Minute gelang Eibiswald dann der Führungstreffer. Gerhard Gasser verwandelte einen Freistoß zum 1:0 für die Gäste, wobei die Entscheidung des Schiedsrichters, auf Freistoß zu entscheiden, von den Heimischen als fragwürdig empfunden wurde. Bis zur Halbzeit versuchte Heimschuh-Kitzeck, den Ausgleich zu erzielen, doch die Versuche blieben erfolglos.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Nach der Pause drängte Heimschuh-Kitzeck auf den Ausgleich. In der 46. Minute hatte Lanzl eine große Chance, doch es dauerte bis zur 56. Minute, bis der Ausgleich fiel. Johann Lanzl traf per Kopfball zum 1:1. Nur sieben Minuten später erzielte Raphael Andreas Oswald das 2:1 für die Gastgeber, und das Spiel schien eine Wende zu nehmen.

Doch Eibiswald gab sich nicht geschlagen. In der 74. Minute konnte Gerhard Gasser per Elfmeter den Ausgleich zum 2:2 erzielen. Nun wollten die Gäste mehr als ein Unentschieden. In einer spannenden Schlussphase fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste. In der 90. Minute brachte Levin Oparenovic Eibiswald mit 3:2 in Führung. Kurz darauf stellte Michael Schauer mit seinem Treffer zum 4:2 den Endstand her.

Das Spiel endete schließlich nach 96 Minuten mit einem 4:2-Sieg für SC MSG Eibiswald. Die Gäste feierten ihren verdienten Sieg und rücken damit in der Tabelle weiter nach oben. Heimschuh-Kitzeck hingegen muss nach dieser Niederlage neu angreifen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter reini (4250 Bonuspunkte)

Gebietsliga West: SV Heimschuh-Kitzeck : SC Eibiswald - 2:4 (0:1)

93 Michael Schauer 2:4

90 Levin Oparenovic 2:3

74 Gerhard Gasser 2:2

63 Raphael Andreas Oswald 2:1

56 Johann Lanzl 1:1

36 Gerhard Gasser 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter reini mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.