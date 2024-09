Erster Punkt für Gallier: Spannendes Unentschieden zwischen FV St. Andrä/Höch und USV Allerheiligen/W. II

Details Sonntag, 29. September 2024 14:31

In einem aufregenden Spiel in der 7. Runde der Gebietsliga West trennten sich der FV St. Andrä/Höch und der USV Allerheiligen/W. II mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Einsatz und boten den Zuschauern packende 90 Minuten. Insbesondere die zweite Halbzeit hatte es in sich, mit entscheidenden Toren und einer roten Karte, die das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusste.

Fabian Hasenrath (hier mit der Einser gegen den ASK Voitsberg) sorgte für die Entscheidung

Erste Halbzeit: Führung für die Gäste

Das Spiel begann pünktlich auf der Sportanlage in St. Andrä/Höch. Beide Mannschaften waren von Beginn an engagiert, und es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Die Abwehrreihen standen sicher, und so ergaben sich zunächst wenige Torchancen. In der letzten Minute der ersten Halbzeit gelang es dann den Gästen, durch Kilian Hohl in Führung zu gehen. Hohl verwandelte eine Gelegenheit eiskalt zum 0:1 für den USV Allerheiligen/W. II und schickte seine Mannschaft mit einem psychologischen Vorteil in die Pause.

Zweite Halbzeit: Tore und Emotionen

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, kam es zu einem Schlüsselmoment im Spiel. Antonio Schauer vom USV Allerheiligen/W. II sah in der 47. Minute die rote Karte, was sein Team in Unterzahl brachte und die Partie zugunsten des FV St. Andrä/Höch kippen ließ. Mit einem Spieler weniger auf dem Platz, gerieten die Gäste zunehmend unter Druck.

In der 58. Minute konnte der FV St. Andrä/Höch diesen Vorteil nutzen. David Neuhold erzielte den verdienten Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur zehn Minuten später, in der 68. Minute, war es Christoph Reiterer, der die Heimelf erstmals in Führung brachte. Mit einem präzisen Abschluss stellte er auf 2:1 für den FV St. Andrä/Höch und brachte das heimische Publikum zum Jubeln.

Der SV Allerheiligen II freut sich über den ersten Punkt in der Gebietsliga

Doch die Gäste zeigten Moral und kämpften sich trotz Unterzahl zurück ins Spiel. In der 83. Minute gelang Fabian Hasenrath der Ausgleichstreffer zum 2:2. Sein Treffer sicherte dem USV Allerheiligen/W. II einen wichtigen Punkt im Auswärtsspiel. Beide Teams versuchten in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, doch letztlich blieb es beim leistungsgerechten Unentschieden.

Das Spiel endete nach 90 intensiven Minuten mit einem 2:2. Der FV St. Andrä/Höch und der USV Allerheiligen/W. II trennten sich nach einer ereignisreichen zweiten Halbzeit ohne Sieger. Besonders hervorzuheben sind die starke Leistung von Christoph Reiterer und David Neuhold auf Seiten der Gastgeber sowie die kämpferische Moral der Gäste, die trotz Unterzahl ein Unentschieden erreichten.

Statement:

Maximillian Pacher, sportlicher Leiter Allerheiligen:

"Ich gratuliere den Jungs zum ersten Punkt in der Gebietsliga. Sie haben in Unterzahl super gekämpft und sich den Punkt verdient geholt."

Gebietsliga West: St. Andrä/Höch : USV Allerheiligen/W. II - 2:2 (0:1)

83 Fabian Hasenrath 2:2

68 Christoph Reiterer 2:1

58 David Neuhold 1:1

45 Kilian Hohl 0:1

by René Dretnik

Foto: RIPU-Sportfotos

