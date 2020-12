Oberliga Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Freitag, 18. Dezember 2020 15:29

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Lukas Kleier (FC Großklein)

Endergebnis:



1. Lukas Kleier (FC Großklein / 5925 Stimmen)

2. David Seruga (FC Großklein / 4501 Stimmen)

3. Martin Lehrer (SV Frohnleiten / 4044 Stimmen)

4. Manuel Schaffer (SV Pachern / 2620 Stimmen)

5. Florian Steinscherer (Tus Rein / 1835 Stimmen)

6. Markus Beer (Tus Rein / 1699 Stimmen)

7. Tadej Zagar-Knez (FC Großklein / 1549 Stimmen)

8. BEd Pratter (SV Strass / 1400 Stimmen)

9. Julian Lamprecht (SV Gleinstätten / 1173 Stimmen)

10. Vedran Keser (FC Großklein / 643 Stimmen)