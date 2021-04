Details Freitag, 30. April 2021 13:00

Wie Kleine Zeitung am Freitag berichtet, dürfte der Abbruch der Saison im Fußball-Unterhaus in der Steiermark abgebrochen werden. Der Abbruch scheint so gut wie fix.

In den vergangenen Tagen hatten sich regelmäßig Vereine zu Wort gemeldet, die sich entweder für einen Abbruch oder eine Fortsetzung der Saison stark machen. Sobald es News gibt, lest ihr es auf www.ligaportal.at/stmk

