Wildons Schlatte über eine unterirdische Saison und die konkurrenzlos gute Ligaportal-App

Die abgelaufene Saison beendete der SV Wildon in der Landesligaauf dem 13. Tabellenplatz. Dass die Saison abgebrochen wurde, war für die Wildoner damit wohl nicht gerade unerfreulich. Für die neue Saison haben die Wildoner aber so Einiges vor. Wir haben an dieser Stelle mit Patrick Schlatte, eimem Leistungsträger der Wildoner, gesprochen. Er hat uns verraten, wie es mit der Vorbereitung auf die neue Saison aussieht, ob er an eine komplette Saison glaubt und ob es Transfers geben wird.

LIGAPORTAL: Die vergangene Saison wurde abgebrochen – wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Patrick Schlatte: "Wir haben uns nach der letzten doch sehr unterirdischen Saison zusammengerauft und sind nach den bisherigen Testspielergebnissen gerüstet für die kommende Saison."

LIGAPORTAL: Wie steht es um den Fitnesszustand?

Patrick Schlatte: "Wir sind eine sehr routinierte Mannschaft, die weiß wie man sich richtig vorbereitet. Auch unser Coach Udo Kleindienst hat noch die ein oder andere Schraube nachgezogen, um unseren Zustand aufs Maximum auszureizen."

LIGAPORTAL: Gehst du davon aus, dass die neue Saison zu Ende gespielt wird?

Patrick Schlatte: "Das ist eine schwierige Frage, aber aus dem vergangenen Jahr konnte man sehr viel lernen. Ich bin der Meinung, wenn man sich an die Regelungen hält und die Testmöglichkeiten in Anspruch nimmt (auch Geimpfte) kann man durchaus davon ausgehen, dass die Saison fertig gespielt werden kann."

LIGAPORTAL: Wie sieht es mit den Funktionären und den vielen helfenden Händen in Ihrem Klub aus? Wie tief sitzt bereits der Frust und gibt es diesbezüglich Abgänge zu verzeichnen?

Patrick Schlatte: "Wildon ist jetzt kein riesiger Verein, hier helfen wirklich alle einander. So war es die letzten Jahre und wird es auch weiterhin sein. Da hat unser Obmann Gerhard Kurzmann ein richtiges Händchen. Alle im Verein vertrauen auf das Trainerteam und die Mannschaft und gehen jetzt mit vollem Elan in die kommende Saison. Niemand ist sich für etwas zu schade."

LIGAPORTAL: Ist Italien der verdiente Europameister?

Patrick Schlatte: "Im Großen und Ganzen geht für mich der Titel für Italien in Ordnung, obwohl ich langjähriger England-Fan bin. Im Finale selbst wurde zu zaghaft agiert, es wäre an dem Tag mehr drinnen gewesen."

LIGAPORTAL: Wie gefällt dir die brandneue Ligaportal-App? Schon runtergeladen und getestet?

Patrick Schlatte: "Die App ist konkurrenzlos gut. Seit Jahren eifriger Begleiter am Smartphone."