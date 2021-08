Sieglose Gamlitzer: Auch gegen Heiligenkreuz geht die Almer-Truppe mit 1:3 unter

Details Freitag, 13. August 2021 23:16

Vor 300 Besuchern empfing der FC Weinland Gamlitz den TUS Heiligenkreuz am Waasen zur 3. Runde der Landesliga. Die Heimischen, die ja bis dato noch punktelos geblieben waren, wollten vor eigenem Publikum unbedingt den Dreier einfahren. Aber auch die Gäste waren sehr ambitioniert und kamen nach dem Derbysieg gegen Gnas mit stolzer Brust. Die Gastgeber waren bei diesem Spiel aber nicht in der Lage dem Gegner ein Bein zu stellen und gingen schlussendlich mit 1:3 unter und müssen somit weiter auf den ersten Punkt warten.

Gamlitz Coach Franz Almer muss weiter auf den ersten Zähler warten

Heiligenkreuz war bei Standards brandgefährlich - die ersten beiden Treffer resultierten aus Eckbällen

In einer von Kampf und Krampf geprägten Begegnung - die desolaten Platzverhältnisse ließen kein besseres Spiel zu - gingen die Gäste aus dem Stiefingtal nach 22 Minuten durch Leon Leusteck in Führung. Fünf Minuten später wurde David Katzianschütz in der Box völlig alleine gelassen - die Gäste hatten aber jetzt Glück - sein Kopfball ging über das Tor. Beide Teams versuchten mit hohen Bällen zum Erfolg zu gelangen, Heiligenkreuz war immer wieder durch Standards brandgefährlich. So auch in der 37. Minute: Nach einem Eckball von Johannes Driesner gelangte die Kugel zu Marko Malesic - er übergab das Leder geschickt an Patrick Wiesenhofer und der Mittelfeldspieler netzte staubtrocken zur 0:2 Führung ein. Mit diesem Stand ging es auch in die Kabinen.

Beim Anschlusstreffer durch Luka Vindis patzte Daniel Stoiser und ließ so die Gastgeber kurz hoffen

Im zweiten Durchgang merkte es man den Gamlitzern an, dass sie mehr für Spiel tun wollten - das Unterfangen wollte allerdings nicht so recht gelingen. Die Gäste hatten ihr Spiel jetzt komplett aufs Kontern ausgerichtet und bei Standardsituation brannte es immer vor dem Gamlitzer Kasten. In der 77. Minute sahen die Besucher ein sehr kurioses Tor. Luka Vindis setzte einen Schuss aus 30 Metern ab, Heiligenkreuz-Keeper Daniel Stoiser wollte den Ball fangen, ließ in aus - und die Kugel rollte über die Linie. Der Anschlusstreffer zum 1:2 tat dem Spiel sehr gut - Gamlitz setzte jetzt alles daran den Ausgleich zu erzielen. In einer kurzen Aufbäumphase der Gastgeber machte Manuel Hödl in der 93. Minute den Sack zu und fixierte den 1:3 Endstand.

FC WEINLAND GAMLITZ - TUS HEILIGENKREUZ 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (22. Leusteck), 0:2 (37. Wiesenhofer), 1:2 (77. Vindis), 1:3 (93. Hödl)

Weinlandstadion Gamlitz; 300 Zuseher; Serdar - Doleschall - Klamminger

Startaufstellungen:

Gamlitz: Matej Andrejc - Bernd Zadravec, Jan-Markus Hiden, Dominik Hornig, David Fritz - Luka Vindis, Jan Kristl, David Katzianschütz, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic - Gabriel Rode (K)

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Leon Leustek, Matthias Gross, Christoph Michelitsch - Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Mitja Mauko

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz

"Das war heute ein schmutziger Arbeitssieg. Auf diesem Rasen war es sehr schwierig Fussball zu spielen - die Platzverhältnisse waren schlichtweg eine Katastrophe! Meine Mannschaft hat dennoch super gekämpft und verdient gewonnen!"

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

"Der Sieg der Gegner muss neidlos anerkannt werden. Leider haben wir es nach dem Anschlusstreffer es nicht geschafft den Ausgleich zu erzielen."

