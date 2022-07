Ilz-Coach Waldl erwartet spannende Landesliga-Saison

Details Samstag, 02. Juli 2022 09:39

Der Ilzer SV beendete die abgelaufene Saison in der Landesliga auf dem 12 Tabellenplatz mit 34 Punkten auf dem Konto. Damit sicherte man sich doch früh den Klassenerhalt und blickt zuversichtlich in die neue Saison. LIGPORTAL sprach an dieser Stelle mit dem Trainer der Ilzer, mit Christian Waldl. Wir sprachen mit ihm über die Vorbereitung, Transfers und die Ziele für die neue Saison.

LIGAPORTAL: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Christian Waldl: "Mit der abgelaufenen Saison, die aufgrund vieler Ausfälle von wichtigen Spielern schwierig war, bin ich mit sieben Frühjahressiegen und dem siebenten Platz im Frühjahr zufrieden!"

LIGAPORTAL: Gab es besondere Momente?

Christian Waldl: "Ein Highlight war das 5:4 gegen Rottenmann, sowie das 1:2 in Wildon, weil wir Rückstände in letzter Sekunde umgedreht haben!"

LIGAPORTAL: Wie schaut die Vorbereitung aus? Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Christian Waldl: "Die Vorbereitung steht im Zeichen der Integration neuer und rekonvaleszenter Spieler, vier Testspielen sowie einer Teambuilding-Wanderung! Ich habe die kurze Pause genützt, um mich zeitlich verstärkt um Familie und Freunde gekümmert!"

LIGAPORTAL: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Christian Waldl: "Wir haben die Abgänge versucht zu kompensieren und uns personell gezielt verstärkt! Damit möchten wir uns im Tabellenmittelfeld festsetzen!"

LIGAPORTAL: Wird das Titelrennen wieder so spannend wie vergangene Saison?

Christian Waldl: "Ich glaube, diese Saison wird über Voitsberg kein Weg vorbeiführen, dahinter werden sich mehrere Vereine duellieren, die schon im Frühjahr stark performt haben! Grundsätzlich erwarte ich eine ausgeglichene, starke Landesligasaison und hoffe, dass Corona dabei keine entscheidende Rolle spielt."