Frauental hat gegen Allerheiligen keine Chance und scheidet aus ÖFB-Cup aus

Details Sonntag, 17. Juli 2022 09:07

Im Rahmen der ersten ÖFB-Cup-Runde traf der SV Frauental auf den USV Allerheiligen. Der Steirer-Cup-Sieger empfing einen Verein aus der Regionlliga Mitte. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Die Gäste siegten 5:0 und ließen dem Landesligisten keine Chance. Schon zur Pause war das Spiel entschieden.

Klare Sache

Nach nicht einmal zwei Minuten führen die Allerheiligener bereits. Alexander Kager nutzt direkt die erste Torchance und bringt sein Team nach einem sauberen Spielzug mit 1:0 in Front. Nur drei Minuten später steht es 2:0. Wieder ist es Kager, der zur Stelle ist. Damit ist für klare Fronten gesorgt. In Folge lassen Grillitsch auf der einen und Ulrich auf der anderen Seite noch je eine gute Möglichkeit liegen. Ansonsten ist die Führung der Allerheiligener aktuell aber klar und verdient. Zum Pausenpfiff erhöht Fabio Pistrich auf 3:0 - damit ist das Spiel wohl schon frühzeitig entschieden.

Allerheiligen souverän

Die zweite Halbzeit beginnnt so wie die erste aufgehört hat. Bernhard Fauland lässt dem Frauentaler Schlussmann keine Chance. Nur sieben Minuten später fällt das 5:0. Pistrich ist zur Stelle. In Folge gibt es die eine oder andere Einwechslung, am Ergebnis ändert das aber nichts mehr. Die Allerheiligener feiern einen Kantersieg und ziehen in die zweite Runde des Cups ein. Wer dort wartet, gibts am Sonntag im Rahmen der Auslosung zu sehen.