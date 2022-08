Spannende Partie: Fehring und Frauental trennen sich Remis

Details Samstag, 13. August 2022 10:31

Jeweils einen Punkt holten UFC Fehring und SV Domaines Kilger Frauental an diesem Freitag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung.

Rainer Pein bleibt mit seinem UFC Fehring als Aufsteiger weiterhin ungeschlagen

Florian Eibinger erzielte ein unglückliches Eigentor

Bereits nach zehn Minuten stand es 1:0 für die Heimmannschaft, Florian Eibinger köpfte den Ball bei einem Abwehrversuch unglücklich ins eigene Tor. Jetzt standen die Torhüter beider Teams mehrere Male im Fokus. Frauental-Goalie Daniel Paul verhinderte bei zwei tollen Möglichkeiten der Fehringer Schlimmeres, auf der Gegenseite bewies Pascal Sommerfeld bei einem Distanzschuss von Maximilian Suppan seine Klasse, in dem er ihn zum Eckball abwehrte. Mit dem knappen Vorsprung aus Sicht der Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Wiederbeginn fand der SV Frauental besser ins Spiel und traf in der 50. Minute zum 1:1: Nach einem Ballgewinn im Zentrum sprintete Daniel Schmölzer in Richtung gegnerisches Gehäuse und zog aus 30 Metern ab. Hier sah der ansonsten sehr souverän wirkende Fehring-Goalie nicht gut aus - der Ball landete im Netz. Die Partie nahm jetzt noch mehr Fahrt auf - in der 57. Minute klingelte es erneut im Kasten. Nach einer Flanke von rechts - schön ausgeführt von Christoph Strommer - war es wiederum Schmölzer der per Kopf auf 1:2 erhöhte (57.).

Daniel Schmölzer markierte einen Doppelpack

Der Vorsprung der Gäste hielt bis zur 78. Minute, dann waren wieder die Heimischen dran. Nach einer Standardsituation gelangte der Ball an die Grundlinie und nach mehreren Versuchen traf Michael Weitzer zum 2:2 Ausgleich. Das war auch gleichzeitig der Endstand - nach 90 Minuten teilten sich die beiden Mannschaften die Punkte.

UFC Fehring ist mit sieben Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet. SV Frauental bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Während Fehring am kommenden Freitag SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring empfängt, bekommt es Frauental am selben Tag mit SC Stadtwerke Bruck/Mur zu tun.

Stimmen zum Spiel:

Ernst Klug, sportlicher Leiter Frauental:

"In einem von vielen Eigenfehlern geprägtem Spiel und einem souverän Tormann der Gegner ist das Unentschieden ein verdienter Ausgang. Für beide Mannschaften ist ein Start in die Meisterschaft nach drei Runden ohne Niederlage sehr gelungen.Dieser Punkt gegen einen starken Aufteiger ist für den SV Frauental ok."

Ewald Klampfer, Trainer Frauental:

Das war das erwartet schwer Spiel. Der Gegner hat sehr körperbetont und druckvoll gespielt und den Fokus auf lange Bälle gelegt. Wir haben ein wenig gebraucht, um uns auf diese Spielweise einzustellen. Wir haben leider den Vorsprung nicht über die volle Distanz gebracht, somit geht das Unentschieden in Ordnung."

Rainer Pein, Trainer Fehring:

"Wir waren in der ersten Halbzeit unglaublich stark, hätten zur Pause höher führen müssen. Wir haben das Spiel durch einen Eigenfehler aus der Hand gegeben. Unter Strich ist das Remis aber ok."

Startformationen:

Fehring: Pascal Sommerfeld - Denis Topolovec, Paul Glanz (K), Michael Weitzer, Christian Landl, Josip-Domagoj Hranilović - Nejc Omladic, Marco Lindner, Tobias Höber - Felix Glanz, Daniel Pöltl

Frauental: Ing. Daniel Paul (K), Christoph Strommer, Thomas Fauland, Nardi Lazaric, Mag. Florian Eibinger , BSc, Lukas Elias Kremser, Manuel Christof, Sascha Bucher, Florin Schmidt, Daniel Schmölzer, Maximilian Suppan

Landesliga: UFC Fehring – SV Domaines Kilger Frauental, 2:2 (1:0)

78 Michael Weitzer 2:2

57 Daniel Schmoelzer 1:2

50 Daniel Schmoelzer 1:1

10 Eigentor durch Florian Eibinger 1:0

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller