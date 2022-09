Nach nur zwei Punkten aus sechs Spielen: Liezen zieht Handbremse auf Trainerbank

Details Montag, 05. September 2022 23:29

Aus und vorbei - Nach der enttäuschenden Partie gegen Lafnitz scheint der SC Liezen nicht zur Tagesordnung übergehen zu können und reagiert auf der Trainerbank. Der Verein, der bisher gerade einmal zwei Punkte holen konnte und dementsprechend immer mehr unter Druck gerät in der Landesliga, trennt sich vom Trainerduo Slaven und Iwan Biljesko.

"Die bisherige Saison lief nicht nach unseren Vorstellungen und das begann schon mit der schweren Verletzung unseres Keepers Victor Ganchev. Späte Tore und 2:0-Vorsprünge die wir zu einfach wieder aus der Hand geben! All das war aber immer verbunden mit einer ansprechenden Leistung! Gegen Lafnitz zu verlieren ist ansich auch keine Schande, den die Einzelspieler in den Reihen der Lafnitz Amateure können schon mal den Unterschied ausmachen", heißt es von Seiten der Klubführung, die sich beim Brüderpaar für drei aufopferungsvolle Jahre, "die speziell nach dem großen Umbruch alles andere als einfach waren", bedankt. Im Vorjahr führten die beiden die Ennstaler in einer dramatischen Relegation zum Klasenerhalt.

Die sportliche Führung sei in der Zwischenzeit auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger. Vorerst übernimmt Zweier-Trainer Armin Bleiwerk das Training der Kampfmannschaft.