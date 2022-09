Liezen präsentiert alten Bekannten auf der Trainerbank

Details Dienstag, 20. September 2022 10:23

Die Trainerentscheidung beim SC Liezen in der Landesliga ist gefallen. Nachdem sich der Verein aus dem Ennstal, der alles andere als nach Wunsch in die Saison gestartet war, vor zwei Wochen vom Trainerduo Slaven und Iwan Biljesko trennte und interimistisch Armin Bleiwerk das Trainerzepter übernahm, steht ab sofort ein alter Bekannter der Liezener an der Seitenlinie.

Gottfried Jantschgi wird gemeinsam mit Bleiwerk die Mannschaft trainieren. Jantschgi kehrt damit nach 14 Jahren wieder auf die Trainerbank des SC Liezen zurück, mit dem er schon damals eine erfolgreiche Zeit hatte! “Gottfried ist für uns in der aktuellen Situation der richtige Mann! Er bringt viel Erfahrung mit, hat schon öfters solche Situationen meistern können und kann unserer jungen Mannschaft mit Sicherheit einiges auf dem Weg mitgeben. Ich durfte als Spieler selbst vieles von ihm lernen und freue mich sehr, dass er mit uns diese Challenge anpackt”, freut sich sportlicher Leiter Christian Stangl über die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Trainer.

Foto: Facebook SC Liezen