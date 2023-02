Heiligenkreuz-Pressesprecher Hirschmann: "Nur gemeinsam finden wir da raus"

Details Mittwoch, 15. Februar 2023 19:34

Bis zum Sommer 2008 wehte beim TUS Heiligenkreuz/Waasen noch Gebietsliga Luft. Dann aber geht es bergauf mit den Stiefingtalern. In der Unterliga Süd hält man sich gerade mal eine Saison lang auf (08/09). Darauffolgend in der Oberliga Süd sind es gerade mal 3 Jahre, schon geht es im Sommer 2012 ab in die Landesliga, wo man heute noch zum finden ist. In den 11 Jahren dort schafft man es in der Spielzeit 14/15 sogar, bis auf den 2. Tabellenplatz vorzupreschen. Aktuell sieht die Lage aber nicht so rosig aus. Geht es im kommenden Frühjahr doch darum, die Klasse in der Landesliga zu halten. Der Pressesprecher David Hirschmann steht Ligaportal.at mit einem Interview und einem Wordrap zur Verfügung:

Pressesprecher David Hirschmann sieht genug Potenzial vorhanden, um dem Abstiegskampf ein Schnippchen zu schlagen.

1. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft nach der mäßigen Hinrunde?

"Verbesserungsfähig, nach einer Herbstrunde die streckenweise doch hinter den Erwartungen geblieben ist. Es fehlte uns an der nötigen Konstanz, was mit sich brachte, dass einige Punkte unnötig liegengelassen wurden. Demnach sind wir aktuell auch mit dem Abstiegskampf konfrontiert. Was dann so nicht am Plan gestanden ist. Wir mussten auch am Trainerposten die Reißleine ziehen bzw. eine Reaktion zeigen. Jerko Grubisic, der an sich einen guten Job verrichtete musste Comebacker Johannes Thier weichen. Der neue Impuls ist bereits sichtbar. Nach der Winterpause wird die Handschrift des neuen Coaches mit Sicherheit zu sehen sein. In der Truppe steckt Potenzial, im Frühjahr gilt es dieses gemeinsam abzurufen. Dann sollten die gesteckten Ziele in der Rückrunde auch zu verwirklichen sein."

2. Wie werdet Ihr die Wintervorbereitung anlegen?

"Der Schwerpunkt liegt darauf, die Effizienz vor dem Tor zu verbessern bzw. in der Defensive mehr Konstanz reinzubringen. Zuhause bieten sich optimale Trainingsbedingungen. Die Testspiele absolvieren wir zum Großteil am Kunstrasen in Pachern. Die bisherigen Ergebnisse lauten: ATSV Wolfsberg 4:2, Pachern 4:1, Weiz 1:2, Gössendorf 6:2."

3. Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

"Abgänge: Patrick Wiesenhofer (St. Anna), Christoph Michelitsch (Köflach), Jaka Vajda (Jennersdorf), Mathias Götzinger (Tormann-Trainer) Zugänge: Belmin Bevab (Markt Allhau), Jure Pihler (Frannach)."

Ab / Zugänge Landesliga

4. Was muss im Frühjahr verbessert werden, um die gesteckten Ziele zu erreichen?

"Die Torausbeute muss eindeutig verbessert werden. Defensiv gilt es verstärkt im Kollekt aufzutreten. Nur dann wird es uns gelingen, unten raus zu finden: Auswärts gehört auch eine Steigerung her, ein Sieg aus 8 Spielen ist doch sehr dürftig."

5. Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorne haben?

"Ich rechne eigentlich damit, dass Voitsberg diesmal das Rennen machen wird. Wenngleich, Mettersdorf lauert am zweiten Platz, da das letzte Wort noch nicht gesprochen ist."

6. Welche Teams haben Sie besonders überrascht bzw. wer blieb hinter den Erwartungen?

"Überrascht haben mich einmal mehr die Gnaser, die stark abliefern konnten. Beim negativen Auftritt fällt mir eigenlich nur eine Mannschaft ein: TUS Heiligenkreuz."

7. Welchen Tabellenplatz haben Sie für Ihre Mannschaft ins Auge gefasst?

"Zu guter Letzt sollte sich schon ein gesicherter Mittelfeldplatz ausgehen. Wichtig wird auch seIn, möglichst rasch aus der Abstiegszone rauszufinden."

Wordrap mit David Hirschmann:

Morgenmensch oder Morgenmuffel: Mensch

Zum Lachen bringt mich: ein Sieg unserer Mannschaft

Meine Lieblingsmusik: Austro-Pop

Bevorzugtes Urlaubsland: Kroatien

Mein letzter Film den ich gesehen habe: Klammer - Chaising the Line

Wo ich am besten entspanne: bei einem Bier mit Freunden

Der österr. Fußball braucht: eine bessere Infrastruktur fürs Team

Ronaldo oder Messi: Messi

Mit dieser Person würde ich gerne einen trinken gehen: Pep Guardiola

Bei diesem geschichtlichen Ereignis wäre ich gerne dabei gewesen: Berliner Mauerfall

Meine drei Dinge auf einer einsamen Insel sind: Freunde, Sky-Abo, Getränke

