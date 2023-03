Extra-Blick: Die Landesliga-Analyse mit Christian Waldl

Details Dienstag, 28. Februar 2023 18:19

Freitag nächste Woche starten die Mannschaften der steirischen Landesliga in die Rückrunde 2022/23. Das Frühjahr wird mit Spannung erwartet, immerhin ist weder ganz vorne noch am Tabelleende eine Vorentscheidung gefallen. Wir haben für das Frühjahr einen Analytiker für die höchste steirische Spielklasse gewinnen können, nämlich Christian Waldl, zuletzt Trainer beim SV Ilz, in der Vergangenheit aber auch schon Coach beim SV Lafnitz, mit dem er auch in die Regionalliga aufgestiegen war. Wir haben mit ihm nun eine erste Analyse der anstehenden Frühjahresrunde durchgeführt.

LIGAPORTAL: Winterpause vorbei – wie sehr freust du dich, dass es im Unterhaus wieder los geht?

Christian Waldl: "Ich freue mich schon sehr darauf, weil einige Freunde von mir als Spieler oder Trainer in den unterschiedlichsten Ligen tätig sind und nach der langen Wintervorbereitung auf den Saisonstart brennen. Speziell die Landesliga, wo ich bis Winter beim Ilzer SV tätig war, werde ich aufmerksam verfolgen."

LIGAPORTAL: Wer sind deiner Einschätzung nach im Frühjahr die Mannschaften, auf die man ein Auge haben muss?

Christian Waldl: "Ich denke, dass sich Fürstenfeld noch weiter nach oben arbeiten wird. Sie haben einen ausgeglichenen Kader, den Umbruch gut gemeistert und gute Transfers getätigt. Auch die jungen Lafnitzer Amateure werden interessant sein, ob die Talente den nächsten Schritt setzen können, um sich für höhere Aufgaben der Profiabteilung zu empfehlen."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte muss man holen, um nicht abzusteigen?

Christian Waldl: "Aufgrund der abstiegsbedrohten steirischen Vereine der Regionalliga könnten heuer bestimmt 35 Punkte notwendig sein, um nicht abzusteigen."

LIGAPORTAL: Wer könnte überraschen – auch als Spieler?

Christian Waldl: "Die Aufsteiger aus Fehring und Köflach haben eine sehr gute Herbstsaison hingelegt und ich denke sie können auch im Frühjahr überraschen. Fehring hat sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen und Köflach stellt eine der besten Defensivreihen der Liga und daher denke ich, dass sie auch keinen Einbruch erleben werden. In der Landesliga sind sehr viele interessante Spieler dabei, denen ich den Durchbruch in eine höhere Liga zutraue. Zum einen wäre da Meimer Jan vom Ilzer SV, der nach einer schweren Schulterverletzung wieder fit ist und als torgefährlicher Kreativspieler entscheidend sein kann im Abstiegskampf der Ilzer. Aber auch David Katzianschütz, vom FC Gamlitz, ist ein hoch talentierter Flügelspieler, der zudem Eigenbauspieler ist. Vom SV Gnas gefällt mir Gabriel Puntigam sehr gut. Ein junger, frecher Angreifer mit viel Potenzial. Es tummeln sich in der steirischen Landesliga neben jungen Talenten auch erfahrene Top-Angreifer, wie Marco Heil vom SV Lebring. Wenn Marco gesund und fit ist, ist er einer der besten Spieler der Liga, wie auch sein Teamkollege Herbert Rauter, der immer wieder unter Beweis stellt, dass man mit 41 Jahren nach wie vor Top-Leistungen abrufen kann. Um die Torjägerkrone ist es heuer besonders spannend zwischen zahlreichen arrivierten Akteuren. Timotej Polanc führt die Liste im Herbst mit 12 Treffern an, aber dicht gefolgt von Marco Heil mit 11 Treffern. Aber auch Andreas Glaser vom FSK ist Saison für Saison für gut 15 Tore zu haben und nicht zu unterschätzen, wenn es um die Torjägerkrone geht.​"

LIGAPORTAL: Welche Spiele wirst du dir live im Stadion anschauen?

Christian Waldl: "Ich werde mir bestimmt das eine oder andere Heimspiel von meinen Ex-Vereinen Ilzer SV, Fürstenfeld oder die Lafnitz Amateure und die TSV Hartberg Amateure anschauen, aufgrund der Nähe zu meinem Wohnort, aber auch um ehemalige Kollegen und Wegbegleiter zu treffen."

LIGAPORTAL: Wer wird nächstes Jahr in der Landesliga zu sehen sein?

Christian Waldl: "Ich denke der Abstiegskampf wird sehr spannend werden. Ich denke bis Platz 11 sind davon 6 Teams betroffen und benötigen eine starke Frühjahrssaison. Für den FC Judenburg wird es nach dem Aufstieg, dem Anschein nach, aber gleich wieder einen Stock tiefer gehen. Zudem werden in der kommenden Saison starke Aufsteiger aus den Oberligen dazukommen. Aus der Oberliga Mitte denke ich, wird sich der SV Tillmitsch durchsetzen. Aus der Oberliga Süd-Ost werden sich den Titel die TSV Hartberg Amateure und Bad Waltersdorf ausmachen. In der Oberliga Nord matchen sich noch 5 Teams um den Aufstieg."

LIGAPORTAL: Ist die Entscheidung an der Tabellenspitze schon gefallen bzw. wer hat die größten Chancen auf den Titel?

Christian Waldl: "Dieses Jahr wird sich Voitsberg den Titel nicht nehmen lassen. Dennoch glaube ich, dass SV Mettersdorf und auch SV Lebring, aufgrund ihrer starken Offensivabteilungen den Druck lange aufrechterhalten werden."

