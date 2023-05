Extra-Blick: Die Landesliga-Analyse mit Christian Waldl - "Das sind die Top-5-Spieler der Landesliga!"

Details Dienstag, 09. Mai 2023 10:07

Nur noch sechs Runden sind in der steirischen Landesliga zu spielen. Damit biegt die höchste steirische Spielklasse in die Zielgerade ein. Wir haben für das Frühjahr einen Analytiker für die Landesliga gewinnen können, nämlich Christian Waldl, zuletzt Trainer beim SV Ilz, in der Vergangenheit aber auch schon Coach beim SV Lafnitz, mit dem er auch in die Regionalliga aufgestiegen war. Wir haben mit ihm die jüngsten Vorkommnisse analysiert.

LIGAPORTAL: Die Spreu trennt sich immer mehr vom Weizen: Voitsberg wird Meister? Bruck, Liezen und Judenburg steigen ab – oder ist doch noch nicht alles so einfach?

Christian Waldl: "Nach dem Remis der Voitsberger bei den zweitplatzierten Lebringern konnte der Konkurrent auf Distanz gehalten werden und ich denke acht Punkte Vorsprung bei noch sechs ausstehenden Runden wird sich Voitsberg nicht nehmen lassen und den Titel in dieser Saison einfahren. Je nach Konstellation der Absteiger aus der 2. Liga und der Regionalliga werden sich zumindest Liezen und auch Judenburg wohl damit anfreunden müssen, den Weg in die Oberliga zu gehen. Bruck hat nun mit einem neuen Trainer reagiert und könnte den Turnaround noch schaffen und vielleicht über eine eventuelle Relegation die Liga halten. Mit jeder gespielten Runde ohne einen vollen Erfolg wird die Aufgabe allerdings prekärer."

LIGAPORTAL: Apropos Ab- und Aufstieg – wie bitter ist es für Vereine, dass sie aufgrund der Ligenstruktur lange nicht wissen, wo sie nächstes Jahr spielen werden?

Christian Waldl: "Diese Situation der Ungewissheit und nicht planen zu können, stellt Vereine mit den Vereinsfunktionären, Spielern und Trainern vor große Herausforderungen. Betroffene Vereine studieren die involvierten Ligen, analysieren die Ergebnisse und stellen hypothetische Rechenspiele an und die Belastung wird mit jeder noch weniger ausstehenden Begegnung größer. Die bestehende Ligastruktur sorgt dafür, dass heuer in der Landesliga bis zu fünf Teams absteigen könnten, was rund 30 Prozent der Teams der Liga ausmachen. Die Abhängigkeit beginnt von oben in der 2. Liga, wenn Teams in die Regionalliga Mitte absteigen würden, und setzt sich in der Regionalliga fort, sofern steirische Teams dadurch in die Landesliga absteigen. Diese Ungewissheit könnte heuer bis zur letzten Runde für das eine oder andere Team andauern. Den Kader für die kommende Saison zu planen, ist daher eine Herkulesaufgabe, da oftmals Trainer und Spieler Zusagen erst nach Entscheidung der Ligazugehörigkeit des Vereins treffen."

LIGAPORTAL: Wann beginnt im Amateurbereich das Scouting und wie schaut dieses aus?

Christian Waldl: "Zumeist sind die sportlichen Leiter in Abstimmung mit den Cheftrainern für die Kaderzusammenstellung verantwortlich und die Ausschau nach neuen Spielen ist ein Prozess, der das gesamte Jahr parallel zur Saison mitläuft. Die Spieler einer Liga bilden eine Community und kennen sich untereinander häufig recht gut. Daher sind oftmals auch Spieler involviert, die Empfehlungen für ihre Vereine abgeben, wenn sich ein möglicher Vereinswechsel anbahnt. Bei ausländischen Spielern treten oftmals „Manager“ auf den Plan und Netzwerke von Vereinsverantwortliche werden diesbezüglich aufgebaut und auch gepflegt."

LIGAPORTAL: Wenn du die Top-Fünf-Spieler der Landesliga nennen müsstest: Wer wäre das im Moment?

Christian Waldl: "In der Landesliga ist es schwierig, fünf Spieler herauszugreifen, weil sich viele sehr gute Akteure, die auch höher spielen könnten, in der Liga tummeln. Ich werde dennoch versuchen, meine fünf Spieler zu wählen und dabei einheimische Spieler und die Positionen berücksichtigen.

Marco Heil (SV Lebring): Ein dauerhaft gesunder Heil ist in der Offensive ein Top-Spieler, weil er neben Torgefahr auch große Variabilität aufweist. Alexander Rother (ASK Stadtwerke Voitsberg): Alex ist ein echter Vollblut-Stürmer und Zielspieler im Angriff. Zudem finde ich es bemerkenswert, dass er bei all seinen Spielerstationen eine hohe Trefferquote aufweist. Elias Neubauer (SV Lafnitz Amateure): Ein sehr talentierter Mittelfeldspieler, der auch schon 2. Ligaerfahrung beim SV Lafnitz sammeln konnte. Luca Caculovic ((ASK Stadtwerke Voitsberg): Im Abwehrzentrum für mich der kompletteste Innenverteidiger der Liga mit starker Physis und Präsenz am Feld. Zudem mit vier Toren auch gefährlich bei Standardsituationen. Alexander Strametz (USV Mettersdorf): Im Tor habe ich mich für Alexander Strametz entschieden, weil er trotz seines jungen Alters eine stabile Saison spielt und ein sehr modernes Torwartspiel aufweist. Sicher am Fuß, stark bei Flanken und gute Antizipations- und Reaktionsfähigkeit."

LIGAPORTAL: Wer sind wohl die möglichen Aufsteiger aus den Oberligen und die potenziellen Absteiger aus der Regionalliga? Wie schätzt du die Vereine ein? Wie groß ist der Sprung von der einen in die andere Liga?

Christian Waldl: "Ich beginne mit der Beantwortung des Ligaunterschieds. Ich war bislang in vier unterschiedlichen steirischen Ligen als Cheftrainer tätig und versuche die wesentlichsten Unterschiede herauszuarbeiten. Mit jeder höheren Liga nimmt das Spieltempo und damit die Dynamik zu. Auch die Athletik der Spieler nimmt mit aufsteigender Liga zu. Die technischen Unterschiede sind meiner Einschätzung nach geringer als viele es vermuten würden, allerdings nimmt die Präzision im Passspiel und die Ballkontrolle mit steigender Liga zu. Ab der Landesliga befinden sich viele Spieler mit einer Fußballakademie-Ausbildung und Spieler, die bereits im Profibereich tätig waren, daher steigt auch das taktische Niveau deutlich an, was sich auch in der Regionalliga wiederspiegelt. Mit SV Tillmitsch aus der Oberliga Mitte West wird ein Team gespickt mit bekannten, arrivierten Spielern in die Landesliga aufsteigen. Dieses Team wird voraussichtlich mit den Anforderungen der höheren Liga kein Problem haben. Mit den TSV Hartberg Amateuren steigt vermutlich ein junges Team aus der Oberliga Süd Ost auf. Es bleibt abzuwarten, welche Kaderveränderungen dabei vorgenommen werden, um in der Landesliga reüssieren zu können. Aus der Oberliga Nord wird der Aufsteiger aus dem Trio Schladming, Kapfenberg und Kindberg hervorgehen. Die potenziellen Abstiegskandidaten der Regionalliga scheinen Kalsdorf, Treibach, Allerheiligen und SAK zu sein. Es bleibt für die Landesligateams zu hoffen, dass Kalsdorf und Allerheiligen in den noch ausstehenden 5 Partien viele Punkte sammeln, um dem Abstieg zu entkommen. Das Restprogramm ist für die beiden Teams nicht einfach, aber durchaus lösbar."

