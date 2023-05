Als Captitano David mit dem SVE den Goliath GAK besiegte

Details Mittwoch, 24. Mai 2023 19:33

Auf seinem Weg durch die Niederungen des Amateurfussballs spielte der GAK in der Saison 2015/16 in der Unterliga Mitte. Am 23.04.2016 spielten die Rotjacken ihr Auswärtsspiel in Eggersdorf. Die Gemeinde Eggersdorf liegt zwischen Graz und Gleisdorf und besonders stolz ist man dort seit über sechzig Jahren auf den örtlichen Fußballverein. Dieser hat eine klassische Unterligamannschaft mit einer richtig großen Jugendabteilung. Unter Jugendleiter Christoph Konrad trainieren über 120 Kinder und Jugendliche im Verein. Ziel ist es seit dem man denken kann, eigene Jugendspieler in die Kampfmannschaft zu bringen. Der April 2016 wird für immer einen festen Platz in der Geschichte des Vereins haben.

