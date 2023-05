Steirer-Cup: Weiz bezwingt DSV Leoben im Finale und jubelt über ÖFB-Cup-Ticket

Details Dienstag, 30. Mai 2023 11:33

Am Pfingstmontag kam es im Rahmen des Finales des Steirer-Cups zum Duell zwischen dem SC Weiz und dem DSV Leoben. Damit standen sich zwei Regionalliga-Vereine gegenüber. Gemäß der Tabelle gingen die Gäste als haushoher Favorit ins Spiel, liegen die Leobener doch auf Platz 1, während Weiz lange um den Abstieg spielte und nach wie vor nicht ganz safe ist. Der Sieger des Steirer-Cups bekommt im Übrigen einen Startplatz im ÖFB-Cup - also die Chance auf Duelle mit den ganz Großen des österreichischen Fußballs, doch der Reihe nach.

Wichtig für Weiz

Eines vorweg: Leoben ging mit einer gänzlich neu formierten Mannschaft ins Spiel. Kein großes Wundert, immerhin geht es für die Donawitzer noch um den Meistertitel. Man darf sich in den verbleibenden zwei Runden wohl keinen Punkteverlust mehr erlauben. Für Weiz wäre der Steirer-Cup-Sieg und in Folge der Einzug in den ÖFB-Cup ein erfolgreicher Abschluss einer vor allem im Herbst enttäuschenden Saison.

In der vierten Minuten zappelt das Leder dann auch schon zum ersten Mal im Netz. Raffael Mohr trifft für die Weizer. In der 16. Minute gibt es Elfmeter. Jan Ostermann tritt an und versenkt das Leder für die Oststeirer. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Weizer wollen das Spiel aber wohl schon in Halbzeit eins entscheiden. Alex Steinlechner ist in der 21. Minute mit dem 3:0 zur Stelle. Unfassbar - 3:0 nach nicht einmal einer halben Stunde.

Klare Sache

In der zweiten Halbzeit können die Leobener zwischenzeitlich auf 1:3 verkürzen - Luka Pisacic macht das Tor. Die Weizer bleiben aber stabil und erhöhen in der Schlussphase auf 4:1 bzw. 5:1. Beide Mal trifft Danian Potovski. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und die Weizer von Trainer Jörg Schirgi jubeln über den Steirer-Cup-Sieg.

