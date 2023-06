Weiter Zittern um Klassenerhalt: Bruck vergibt gegen Gnas Elfmeter zum Sieg

Details Freitag, 02. Juni 2023 22:50

Am Freitag kam USV Gnas bei SC Stadtwerke Bruck/Mur nicht über ein 2:2 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Gnas gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass USV Gnas der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 2:2 die Punkte geteilt. Für Bruck geht es damit in der letzten Runde in einer Woche um alles oder nichts. Mit einem Sieg ist man durch und spielt auch nächstes Jahr in der Landesliga.

Bruck startet stark

In der Anfangsphase des Spiels taten sich die Gnaser schwer gegen die Brucker, die mit viel Schwung starteten. In der 6. Minute gingen die Brucker durch einen 25-Meter-Freistoß von Stipo Grgic auch verdient mit 1:0 in Führung. Mit Fortdauer der Begegnung fanden die Gnaser besser ins Spiel und hatten in der 17. Minute durch Daniel Zimmermann einen Stangentreffer. Auf der anderen Seite gab es wieder einen Freistoß durch Stipo Grgic, diesmal konnte Michael Sammer im Nachsetzen halten. In der 23. Minute konnten die Gnaser den Ausgleich erzielen. Gabriel Puntigam kam rechts durch, legte für Raphael Kniewallner auf, der keine Mühe hatte, das Leder im gegnerischen Tor unterzubringen. Die Gnaser dominierten nun das Spiel zusehends, kamen in der 38. Minute zu einer Doppelchance und hatten in der 40. Minute mit einem weiteren Stangentreffer durch Gabriel Puntigam auch noch Pech. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging.

Elfer vergeben

Die zweite Halbzeit war ein Spiel auf Augenhöhe. In der 53. Minute gingen die Hausherren durch Nico Dormann mit 2:1 in Führung. Nach einem Pass in die Tiefe zog Nico Dormann allein aufs Gnaser Tor, Michael Sammer war beim Abschluss noch dran, doch der Ball landete im Netz. Wenig später gelang den Gnasern der Ausgleich zum 2:2. David Friedl bediente Gabriel Puntigam ideal, der machte im Strafraum noch einen Hacken und versenkte das Leder im Netz (56.). Einen wuchtigen Freistoß aus 22 Metern konnte Gnas-Goalie Michael Sammer abwehren (63.). Die Gnaser kamen durch David Fink in der 73. Minute zu einer Riesenchance, als er allein vor dem Brucker Torhüter auftauchte, aber zu schwach abschloss. In der Schlussphase vergaben die Hausherren zwei tolle Chancen für die Führung. Einmal köpfte ein Brucker eine Flanke von rechts knapp über die Querlatte (84.) und ein Handselfer wurde an die Latte geknallt (88.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Referee Patrick Schenke die Begegnung beim Stand von 2:2 schließlich abpfiff.

Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SC Stadtwerke Bruck/Mur rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. In der Verteidigung von SC Bruck/Mur stimmt es ganz und gar nicht: 63 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Kurz vor Saisonende steht USV Gnas mit 45 Punkten auf Platz sechs. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der Gast ungeschlagen ist.

Bruck/Mur tritt am kommenden Freitag bei Ilzer Sportvereinigung an, Gnas empfängt am selben Tag SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

Philipp Gröblinger (Sportlicher Leiter Bruck): "Wir haben gut angefangen mit dem schnellen 1:0, haben nach dem Ausgleich aber auch Glück gehabt mit zwei Stangenschüssen von Gnas. In Halbzeit 2 war auch Gnas zu Beginn besser, wir haben dann entgegen dem Spielverlauf das 2:1 gemacht! Doch Gnas drückte auf den Ausgleich und belohnte sich auch. Leider haben wir in der 88. Minute einen Elfmeter verschossen! Zum Schluß war es ein hin und her. Somit haben wir in der letzten Runde ein Finale in Ilz! Mit einem Sieg sind wir durch, und darauf werden wir hinarbeiten! Ich bin absolut überzeugt dass wir dies schaffen werden! Wir sind zusammen in diese Situation gerutscht, und werden uns auch gemeinsam wieder raus holen."

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Wir haben die Anfangsphase leicht verschlafen und sind durch ein Standardtor in Rückstand geraten. Der Ausgleich war dann verdient und wir hatten dann mit 2 Aluminiumtreffert Pech im Abschluss."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – USV Gnas, 2:2 (1:1)

57 Gabriel Puntigam 2:2

53 Nico Dormann 2:1

23 Raphael Kniewallner 1:1

5 Stipo Grgic 1:0

