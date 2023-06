Fürstenfeld erkämpft sich Punkt gegen Meister Voitsberg

Details Freitag, 02. Juni 2023 22:52

ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg wurde gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld am Freitag der eigenen Favoritenstellung nicht gerecht und kam über ein 1:1 nicht hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von ASK Voitsberg. Und nach den 90 Minuten? Freuen sich eher die anderen. Der Spitzenreiter hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 2:1 knapp die Nase vorn gehabt.

Elfer für Voitsberg

Voitsberg hat nach wenigen Augenblicken die erste Top-Chance. Es gibt Elfmeter, doch der Fürstenfelder Goalie hält. Alexander Rother macht es dann besser und erzielte vor 250 Zuschauern das 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte Referee Thomas Paier die Akteure in die Pause.

Fürstenfeld mit Hoffnung

In der zweiten Halbzeit ist Fürstenfeld stärker und schöpft Hoffnung. Nico Tockner von Voitsberg sah glatt Rot (57.). Max Rauter war es, der in der 72. Minute den Ball im Gehäuse des Gasts unterbrachte. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich SK Fürstenfeld und ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die Punkte teilten.

Gegen Ende der Spielzeit weiß Fürstenfeld die Abstiegsränge hinter sich. Die Heimmannschaft verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Nach 29 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Voitsberg 64 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 73 Treffern stellt Voitsberg den besten Angriff der Landesliga, jedoch kam dieser gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld nicht voll zum Zug. Zwölf Spiele währt bereits die Serie, in der ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg ungeschlagen ist.

Am nächsten Freitag reist SK Fürstenfeld zu SV Domaines Kilger Frauental, zeitgleich empfängt ASK Voitsberg die Reserve von SV Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker (Trainer Fürstenfeld): "Voitsberg ist ein würdiger Meister und man hat heute auch immer wieder die enorme Qualität, die in dieser Mannschaft steckt, aufblitzen gesehen. Wir haben es geschafft, das Spiel auf Augenhöhe zu gestalten und waren nach dem Ausschluss dem Sieg näher. Leider hat's am Ende nicht für den Dreier gereicht, Kompliment an unsere Youngsters, die im zweiten Durchgang für eine Menge Schwung gesorgt haben und einen großen Anteil am Punktgewinn hatten."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:1 (0:1)

72 Max Rauter 1:1

14 Alexander Rother 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei