Mettersdorf bezwingt Wildon - im Sommer gehen trotzdem die Lichter aus

USV Mettersdorf erreichte einen 2:0-Erfolg bei Wildon. Im Hinspiel hatte SV Raiffeisen Wildon einen Auswärtscoup gelandet und einen 3:1-Erfolg geholt. Trotz des Sieges und trotz der erneut guten Saison gehen bei den Mettersdorfern im Sommer die Lichter aus (zum Artikel).

Schnelle Mettersdorfer Führung

Philipp Posch brachte Mettersdorf in der 21. Spielminute in Führung. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. USV RB Mettersdorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Markus Farnleitner beförderte den Ball in der 49. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 2:0. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Robert Kothleitner von SV Wildon, der in der 67. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Alem Kulasin beendete das Spiel und damit schlug USV Mettersdorf Wildon auswärts mit 2:0. Im Mittelpunkt stand auch immer wieder der Schiri, der bei zwei durchaus kniffligen Strafraumszenen nicht auf Elfmeter für Wildon entschied. Außerdem stellte er den Wildon-Trainer mit Rot vom Feld wegen Kritik.

In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Raiffeisen Wildon, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Mettersdorfs starke Offensive

Mit 64 geschossenen Toren gehört Mettersdorf offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Mit vier Siegen in Folge ist USV RB Mettersdorf so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Mit diesem Sieg zog USV Mettersdorf an SV Wildon vorbei auf Platz vier. Die Gastgeber fielen auf die fünfte Tabellenposition.

Kommende Woche tritt Wildon bei USV Gnas an (Freitag, 18:30 Uhr), parallel genießt Mettersdorf Heimrecht gegen FC Union RB Weinland Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Patrick Schlatte (Spieler Wildon): "Leider ist unser Pressing nicht so gelungen wie wir uns das vorgestellt haben, mussten somit hin und wieder unnötig nachlaufen. Man darf der Mannschaft aber nicht den Willen absprechen, man hat vor allem im 2. Durchgang alles versucht."

Landesliga: SV Raiffeisen Wildon – USV RB Mettersdorf, 0:2 (0:1)

49 Eigentor durch Markus Farnleitner 0:2

21 Philipp Posch 0:1

