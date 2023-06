Fürstenfeld angelt sich Goalgetter von Ligakonkurrent Ilz

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 19:16

Es sind noch keine 24 Stunden vergangen und schon präsentiert der SC Fürstenfeld den nächsten Transferkracher. Der Klub aus der Landesliga hat bereits Oliver Bacher und Lucas Wabnig verpflichtet und damit für echte Verstärkung gesorgt. Jetzt hat auch noch ein Stürmer beim FSK angeheuert. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Jan Meimer wechselt nach Fürstenfeld. Damit verpflichten die Fürstenfelder einen Spieler von Ligakonkurrent Ilz. Mit 23 Jahren war Meimer ein Leistungsträger in Ilz und davor auch schon in Lafnitz. Ein weiteres bemerkenswertes Detail: Er erzielte 87 Tore in bisher 282 Bewerbsspielen.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei