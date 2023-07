Dritte Auflage des Ennstaler Bezirkscups bringt brisante Duelle

Details Dienstag, 11. Juli 2023 16:51

Bereits zum dritten Mal in Folge findet im Juli "Ennstaler Bezirkscup“ statt. Wie in den Vorjahren werden dabei auch heuer wieder die acht besten Fußball-Mannschaften des Bezirkes Liezen im KO- System um den begehrten Cupsieg kämpfen. Die erste Runde wird am heutigen Dienstag, den 11. Juli, ausgetragen und dabei kommt es bereits zu brisanten Partien.

Als erstes Match wird um 18.30 Uhr das Unterligaduell FC Gaishorn gegen ATV Irdning angepfiffen. Mit Beginn um 18.45 Uhr trifft im Spitzenspiel des Viertelfinales der ASV Bad Mitterndorf auf Landesligaaufsteiger FC Schladming. Die restlichen zwei Spiele beginnen um 19 Uhr. Erstmals seit längerer Zeit stehen sich WSV und SC Liezen wieder in einem Stadtderby gegenüber und auch das Duell SV Lassing gegen SV Rottenmann verspricht Spannung pur .Das Semifinale findet eine Woche später am Dienstag den 18. Juli statt und das große Finale um den begehrten Titel eines „Bezirkscupsieger“ steigt am Dienstag den 25. Juli. Auf den Sieger wartet neben einer wunderschönen Trophäe auch ein stattliches Preisgeld von 3500 Euro. Der unterlegene Finalist darf sich immerhin noch über 1500 Euro in bar freuen .Den Sieg bei der Bezirkscuppremiere vor zwei Jahren holte sich der ASV Bad Mitterndorf und im Vorjahr ging der Titel an den SC Liezen.

Der Bezirkscup begeistert aber nicht nur die Fußballfans, sondern führt auch eine beträchtliche Summe einen karitativen Zweck zu. So konnten durch die Zuschauereinnahmen unverschuldet in Not geratenen Familien im Bezirk Liezen finanziell geholfen werden. Auch die Schiedsrichter der Staffel Enns stellen sich heuer wieder in den Dienst der guten Sache. Wie in den Vorjahren verzichten sie auf einen Teil ihrer Gage und in diesem Jahr gibt es erstmals beim Finale eine von den Referees organisierte Verlosung, bei der die Hälfte der Einnahmen ebenfalls einen karitativen Zweck zugute kommt.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei